„To je dobrá zpráva, děti potřebují na všechny závody potvrzení a dosud si pro ně musely jezdit do sousedního Jablonce,“ kvitovala matka malé běžkyně na lyžích. Speciální sportovní prohlídky musejí povinně absolvovat všichni registrovaní sportovci, včetně dětí. Ukládá jim to vyhláška.

Centrum sportovní medicíny navazuje na tradici z minulých let. Sportovních lékařů ale v posledních letech ubývalo a mnohé oddíly tak své sportovce museli posílat podle specializace do Jablonce, Jilemnice či do Prahy. „Tady v Liberci nic podobného nebylo,“ potvrdila lékařka Zuzana Mottlová.

Vznik centra sportovního medicíny uvítal i šéftrenér liberecké Dukly Michael Georgiev. „Jsme rádi, že se nachází nedaleko našeho střediska a vítáme i každého lékaře, který se touto problematikou zabývá,“ uvedl při zahájení. Podle něj může nabídka oslovit i sportovce, které by liberecká Dukla chtěla do kraje přilákat kvůli tréninkovým možnostem. „Snažíme se sem nalákat běžce i sdruženáře a jsme rádi, že tu existuje další možnost zdravotní péče,“ poznamenal.

Vyzkoušeli ho Bílí Tygři

Mezi prvními, kteří se do centra registrovali, byli hokejisté HC Bílí Tygři. Vedení kliniky jedná také se Slovanem Liberec. „V našem centru provedeme celkové vyšetření včetně laboratorních testů. Pomocí takzvané bioimpendační analýzy určíme skladbu těla, tedy množství svalové hmoty a tukové tkáně a jejího uložení, podíl tělesné vody a stav celého pohybového aparátu,“ popsal některá vyšetření internista Richard Bína. Na základě výsledků pak určí typ zátěže například při tréninku, vhodnou stravu a doporučí i tréninkový plán.

Prohlídky sportovních lékařů by měly eliminovat i zbytečné kolapsy nebo dokonce náhlá úmrtí, která mohou při vysoké zátěži vyvolat skryté vady.

Zařízení by mělo sloužit nejen vrcholovému sportu, ale jak už bylo řečeno, i veřejnosti. Návštěvu ale nehradí až na výjimky pojišťovny. Cena vyšetření se pohybuje od 800 do 1600 korun.

Dorazil i biatlonista Soukup

Jedním z prvních, kdo si pracoviště prohlédli, byl i dvojnásobný medailista ze zimních olympijských her v Soči, biatlonista Jaroslav Soukup. „I po ukončení profesionální kariéry biatlonisty mohu potvrdit, že investice do vlastního zdraví je velmi důležitá,“ uvedl. Ocenil přístup lékařů i vybavení ordinace. „Když jsem byl sám dorostencem, nic podobného neexistovalo, prostě jsme běhali a snažili se být co nejrychlejší. Z mého pohledu není potřeba, aby žáci extra dřeli, ale pokud už se dostanou k vrcholovému sportu, pak je určitě vhodné spolupracovat s lékaři a přemýšlet, co rozvinout,“ dodal.

Na centrum sportovní medicíny navazuje i nedávno otevřená rehabilitace a fyzioterapie. Ta slouží jak sportovcům, tak i široké veřejnosti. Výkony už jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Nové pracoviště sportovní medicíny otevírá společnost Euroclinic, která libereckou polikliniku od roku 2015 vlastní, právě dnes také v Ústeckém kraji.