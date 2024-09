Budete chtít jednat s ANO, které skončilo na druhém místě?

Ano, budeme. Je druhé na pásce a udělalo velký volební výsledek. Je potřeba k tomu přistupovat s respektem.

Ve volbách uspělo i hnutí SPD a Trikolora, získalo dva mandáty. Plánujete jednat i s nimi?

Budeme jednat i s SPD a Trikolorou, stejně jako po minulých volbách. Nepředpokládáme, že bychom s nimi uzavírali koalici, ale jsme připraveni jim nabídnout místa ve výborech a v dozorčích orgánech krajských firem. Opozice má mít právo kontrolovat vedení kraje.

Původně jste chtěli pokračovat na formátu, který byl. Teď to asi úplně nejde, že?

Formáty, které jsou k dispozici, jsou veskrze dva a určitě budeme s potenciálními partnery o nich jednat.

A rozhodně na rozdíl od těch minulých výsledků neočekávejte, že bychom tu koalici uzavírali dnes nebo zítra, či v pondělí a ani v úterý.

Předpokládáte, že by mohlo dojít k přepočítávání hlasů?

Určitě existuje minimálně jeden volební subjekt, který výsledek voleb napadne u soudu a bude chtít přepočítání hlasů. (Rozhovor vznikal ještě před vyjádřením koalice Stačilo!, která požaduje přepočítání hlasů v Libereckém kraji, pozn. redakce)

V minulosti jste preferoval, aby koalice měla co nejvíce hlasů. Je reálné, že tam bude Spolu pro Liberecký kraj (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) i ANO a vy?

Chceme vytvořit stabilní koalici. Rovnice, kterou nám voliči nastavili, nemá příliš mnoho řešení vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu jsou jenom čtyři politické strany. A když jsem se díval na mapu České republiky, tak jsou dokonce kraje, kde je těch subjektů ještě méně.

Ale je to vůle voličů, to je potřeba respektovat. Budeme hrát s kartami, které oni rozdali a s respektem k hlasům, které získali naši volební soupeři. Nikdo z těch, kteří jsou v zastupitelstvu, nejsou naši nepřátelé. Byli to volební soupeři a většina volebních programů byla z 85 procent významně podobná.

Překvapil vás volební výsledek Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali?

Jejich volební výsledek je překvapení i pro mě. Chci jim poděkovat za to, že čtyři roky s námi v koalici spolupracovali.

Nicméně nové volební období rozdává nové karty. Chceme postavit takovou koalici, která bude stabilní, bude pracovat na prioritách, na kterých se koneckonců podle mě shodla drtivá většina politických subjektů.

Co byste řekl k podpoře vaší osoby od voličů? Získal jste nejvíce preferenčních hlasů.

Od hejtmana, který obhajuje svoji funkci, se čeká, že získá největší počet hlasů. A samozřejmě za tu podporu děkuji, vážím si jí. Po dvanácti letech může být nějaká část voličů už trochu trochu z člověka v pozici hejtmana unavená. Samozřejmě někteří naši volební soupeři to měli jako svoji volební kartu. Ale po sečtení hlasů jsou tyto předvolební záležitosti zapomenuty.

Pravděpodobně se stanete počtvrté hejtmanem, to je zřejmě rekord?

Já jsem hejtmanem potřetí. Nového hejtmana bude volit nepochybně krajské zastupitelstvo, které z těchto krajských voleb sešlo. Jak říkají politologové, bude to druhé kolo krajských voleb a je potřeba získat většinu v krajském zastupitelstvu.

Může to být tedy i někdo jiný?

Může to být kdokoliv ze zvolených 45 nových zastupitelek a zastupitelů. Je dobré, když vítězná strana nominuje někoho na pozici hejtmana a my se o tuto možnost samozřejmě budeme chtít ucházet.

Už máte jasno, koho budete za Starosty pro Liberecký kraj nominovat?

Teď bych měl použít návod Jindřicha Šídla a říct, že nejprve budeme vyjednávat o programových prioritách a teprve poté o personálním obsazení. Ale kandidoval jsem jako kandidát na hejtmana a jsem připravený se o tu funkci ucházet.

Po 14. hodině, kdy začalo sčítání volebních hlasů, vedlo nějakou dobu ANO. Jak vám bylo, než začali Starostové zmenšovat náskok?

Po sečtení deseti procent hlasů jsem se stejně jako v minulých volbách podíval na výsledky v jednotlivých okresech. Musím smeknout před Jitkou Volfovou (ANO), protože volební výsledek na Českolipsku je výsledek právě starostky České Lípy Jitky Volfové. Odvedla tam kus velké práce, a to říkám s respektem člověka, který se ucházel o hlasy v mnoha volbách.

Po sečtení těch deseti procent jsem ale viděl, že v ostatních třech okresech vyhráváme my a máme tam šanci vyhrát. Pouze jsem čekal na to, kdo se do krajského zastupitelstva dostane, protože to vypadalo, že těch subjektů bude pět a nakonec jsou jenom čtyři, což volební matematiku trochu zjednodušuje.