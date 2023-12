V posledních dnech bylo v areálu Liberty Ostrava o něco rušněji. Nesouvisí to však se slíbeným obnovením výroby, naopak. Dodavatelům, kterým huť neplatí, došla trpělivost a svůj materiál si podle svědectví na sobě nezávislých pracovníků začaly odvážet z kunčického areálu pryč. Tedy ten, který v huti ještě mají.

Liberty Ostrava, 8. července 2021. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

„Sklady jsou prázdné,“ tvrdí pracovníci. „Zakázky by byly, ale není z čeho vyrábět,“ říkají další. „Když přijdu na šichtu, připadám si jako ve městě duchů. Po těch desetiletích strašný nezvyk. Nikde nikdo. Všichni zalezlí. Odbije konec směny a fofrem se vyhrnou pryč,“ popisují lidé dnešní stav.

Liberty dluží dodavatelům přes tři miliardy korun, jen dodavateli energií, společnosti Tameh Czech, víc než 1,5 miliardy. Krajský soud už proto Liberty před tímto věřitelem ochránil prostřednictvím tzv. moratoria, aby mohlo dojít k restrukturalizaci. Sanační plán musí huť doložit do měsíce.

Z areálu mělo být o víkendu odvezeno například přes deset tun ocelových ložisek. A materiálu potřebného na spuštění vysoké pece do běžného provozu je údajně snad jedna tatrovka. Poslední vysokou pec uvedla huť původně na 14 dní do teplého útlumu 23. října, opakovaně slíbila její zafoukání.

Naposledy přislíbila obnovení prvovýroby během prosince a termín dál potvrzuje. V ocelárně mají mít zase zásobu materiálu asi do 20. prosince, pak údajně hrozí zastavení provozu. A napříč provozy se skloňuje jedno – obavy z toho, že kvůli překážce v práci na straně zaměstnavatele budou lidé sedět doma se 70 procenty mzdy.

„Dostali jsme za úkol připravit seznamy lidí, které je možné postrádat,“ řekl Deníku výše postavený zdroj seznámený s chodem Liberty Ostrava.

A mezi lidmi se začíná šířit panika. Není člověka, který by dal ruku do ohně za to, že se časem nebude propouštět. Úřady však uklidňují obavy z toho, že by se případná podpora v nezaměstnanosti v důsledku nemožnosti pracovat snížila.

„Výši podpory v nezaměstnanosti vypočítává úřad práce ze mzdy, kterou zaměstnanec reálně odpracoval. V případě překážky v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nemá za předcházející kvartál roku odpracovaných alespoň 21 směn, se výše podpory vypočítává nikoli z reálného výdělku, ale z pravděpodobné mzdy. Pro tu se bere v potaz kvartál před tím, než se překážka objevila. Jinými slovy, překážka v práci výši podpory nesníží,“ uvedl mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.

Do konce roku beze změny, uklidňuje Liberty

Liberty Ostrava však podle svého vyjádření nehodlá nechat své kmenové zaměstnance sedět doma s překážkou v práci.

„K tomuto kroku nyní nepřistupujeme, zaměstnanost do konce roku budeme držet, jak je nastavena. Platí to napříč provozy,“ řekla Deníku mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková, podle níž to souvisí se záměrem znovu rozjet vysokou pec ještě v prosinci. „Pak bychom měli v jednotlivých provozech podstav,“ vysvětlila mluvčí.

Nepotvrdila také, že by firma zadala šetření, koho by bylo možné v práci postrádat. „Není to směrodatná informace. I kdyby něco takového bylo, pak v rámci různých řešení a možností, které jsme zvažovali s ohledem na zafoukání vysoké pece a kterých bylo nespočet. Je pravda, že poslat některé lidi na ‚sedmdesátku‘, byla jedna z možností, kdyby se pec nerozjela. Mohu však vyvrátit, že by to nyní bylo ve hře,“ dodala Zajíčková.

Hraje se tu nečestná hra, varuje radní

Nejen podle pracovníků, ale i zástupců města se huť může snažit o zdánlivě udržitelný chod i kvůli zisku emisních povolenek. Proslýchá se také, že mají být obratem prodány do sesterské firmy Galati v Rumunsku. Nebylo by to ostatně poprvé, kdy by huť pod majitelem Sandžívem Guptou k tomuto kroku přistoupila. Navzdory příslibům, že k tomu nedojde, se tak se ziskem miliardy korun stalo už v roce 2021.

Pro příští rok se však po novelizaci termíny pro povolenky mění – jejich přidělení se odsouvá z konce února na 30. června a jejich vyřazení z 30. dubna na konec září. K nelibosti firmy kvůli komplikacím při účetních transakcích. Škarohlídi by možná řekli kvůli delšímu čekání na případný nemalý zisk z jejich následného prodeje. Zatímco ještě v roce 2020 se za tunu CO 2 průměrně platilo 25 eur, na začátku tohoto roku cena jedné evropské povolenky v důsledku vysoké poptávky překonala hodnotu 100 eur.

„Udržování vysoké pece v teplém útlumu může být pouhá spekulace, aby to vypadalo, že podnik jakžtakž funguje, získaly se a prodaly emisní povolenky a opět se jen obešel systém. Vidíme velice podivné manažerské kroky vedení, které jsou nečitelné a nedůvěryhodné. Dlouhodobě se tady hraje nečestná hra,“ zdůrazňuje náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč.