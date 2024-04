V kraji se rozmohla kyberkriminalita, policie varuje před podvody všeho druhu

Souhlasné stanovisko věřitelů, před nimiž Liberty už dříve získala u soudu ochranné moratorium do 22. června, musí ještě potvrdit Krajský soud v Ostravě. „Předpokládám, že líčení bude stanoveno na začátek příštího týdne,“ upřesnil Deníku mluvčí Igor Krajdl s tím, že z vyjádření Liberty není jasně zřetelné, zda už huť obdržela vyjádření sta procent věřitelů, nebo čeká na poslední vyjádření podaná v termínu, leč zaslaná poštou. Nutné bude také notářské ověření. I proto soud rozhodne až příští týden, oproti předpokladům Liberty, které odhadovalo verdikt v tomto týdnu.

Rozčarování z jednání majitele s vládou

Už v předchozím týdnu jednali zástupci vlády s majitelem huti Sandžívem Guptou, obě strany ale z jednání odešly zklamané. „Jednání s ministry a jejich následné komentáře jsou pro skupinu Liberty Steel velkým zklamáním. Ministři projevili jen velmi málo pochopení a ochoty porozumět složité situaci," řekl zastupující mluvčí Liberty Ostrava Ivo Štěrba.

Ministr průmyslu a obchodu poukázal na vyvedení víc než deseti miliard z podniku a nejasné představy o navrácení peněz. „Výsledek toho jednání je pro mě velkým zklamáním a těch otázek je možná ještě víc než předtím,“ konstatoval proto Síkela. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury jednání inicioval sám Gupta. „Mám ale pocit, že jediným důvodem schůzky bylo, aby mohli tvrdit, že s vládou jednají,“ řekl Stanjura.

Lidé se budou doma „točit"

Nejistý je také postupný návrat zaměstnanců zpět do pracovního procesu. V posledních týdnech huť operovala s číslem 2100 lidí, kteří se vrátili zpět do práce, v novém prohlášení ke schválení restrukturalizačního plánu věřiteli už ale operovala jen s počtem 1700 lidí (celkem jich Liberty zaměstnává asi 5400, dalších několik stovek pracuje pro Tameh - pozn. red.).

„Aktuálně do práce dochází 1700 zaměstnanců,“ potvrdil Deníku odborář Petr Slanina. Potvrdil však také, že jich v uplynulých dnech skutečně bylo víc. „Jednalo se o jakýsi dočasný návrat. Něco se na chvilku rozjelo. Už se ale zase vrátili na ‚překážky’,“ řekl k oněm čtyřem stovkám pracovníků.

Doma lidé pobírají už jen 70 procent platu, protože skončila překážka na straně zaměstnavatele (nezajištění hygienických podmínek - pozn. red.) a nyní jsou lidé doma oficiálně kvůli částečné nezaměstnanosti (kvůli odstavení neziskových částí výroby - pozn. red.). S tím ale odbory ne zcela souhlasí a věc předaly právníkům. Zaměstnanci Tamehu na překážce pobírají celou dobu 80 procent platu.

Jistota, že počet pracovníků v kunčickém areálu se bude už jen zvyšovat, proto není. Podle mluvčí Kateřiny Zajíčkové může být každým dnem počet lidí zpět v práci odlišný, a to podle aktuálního využívání jednotlivých provozů. Počet pracujících se však ve skutečnosti odvíjí od toho, že Liberty sice ohlásilo, že zbylí pracovníci zůstávají až do 19. května doma kvůli částečné nezaměstnanosti, podle zákona tam však z oněch šesti týdnů od vyhlášení mohou být pouze 22 pracovních dní. Proto Liberty zaměstnance v práci „točí". „Ano, snažíme se, aby to bylo ke všem spravedlivé,“ nepřímo potvrdila Deníku Kateřina Zajíčková. Zbylé dny musí zaměstnavatel pracovníky podle odborů evidovat jinak. „V práci, nahlášením dovolené, školením nebo vyplácením 100 procent mzdy," informovaly odbory.