„Kdyby to nebylo za cenu, že huť nejede a lidé jsou bez práce, tak by to bylo fajn. Ale tak to bohužel není. Navíc nepozoruju, že by se ovzduší až tak výrazně zlepšilo. Na Radvanice jde nejen prach z huti, ale taky tudy projíždí spousta aut z mnoha směrů a pak taky někteří místní pořád topí uhlím a kdoví čím ještě. To kvalitě ovzduší taky nepřidá. Není to jen z huti,“ říká Milan Richtár, který se do Radvanic přistěhoval před 20 lety z Hrušova.

Podle údajů měření škodlivin v ovzduší se prý před rokem Radvanice nevešly ani do první desítky měřících stanic na území Ostravy. Momentálně se podle něj situace výrazně zlepšila.

Starosta Boháč dodává, že si samozřejmě nepřeje, aby huť úplně skončila, ale díky nynější odstávce je prý v Radvanicích kromě lepšího vzduchu také větší ticho. „Hluk, který vycházel z huti, utichl. Je to fakt nádhera,“ říká starosta obvodu.

Opakuje, že nikdo nechce v Kunčicích huť zavřenou a lidi na dlažbě, mrzí ho ale přístup majitelů, kteří prý jen slibují modernizaci a ekologičtější výrobu. „Nikdo nechce, aby huť skončila a lidi byli bez práce, ideál by byla moderní huť s ekologickým provozem. Bohužel jsme se toho zatím nedočkali, majitelé to slibují už přes 20 let. Když dnes vláda tvrdí, že z Liberty vyvedli osm miliard, je vidět, že na to peníze měli,“ přemítá starosta Boháč.

„Jsme zvyklí. Bylo hůř“

Podle prvotního průzkumu Deníku to vypadá, že lidé v Radvanicích jsou v otázce zlepšení stavu ovzduší zdrženliví. Vnímají, že pokud to tak skutečně je, tak něco za něco. Možná budou mít lepší vzduch, ovšem jiní zase kvůli tomu mohou přijít o práci. To samozřejmě nikdo nechce.

„Bylo hůř. Uvidíme, jak to dopadne. My jsme na to tady zvyklí, já tu bydlím už skoro šedesát let. Lidi každopádně potřebují práci,“ říká Zofia Kubínková.

Automechanik Petr zprávy o lepším vzduchu nepřeceňuje. „Je to pocitovka. Za měsíc se nemění něco, co se tu desetiletí zanedbávalo. Určitě je to krok k lepšímu, ale… Přijde tlaková níže a to už „enháčko“ neovlivní. Po většinu roku vane jihozápadní vítr, a to jde nad Bartovice. Teď, když jsou ty plískanice, je směr větru severozápadní nebo severní, takže to jde na Ostravu,“ vysvětluje.