Na Husovce před zraky veřejnosti porcuje obří mořské ryby už řadu let a počíná si jako vyučený sushimaster. Zkušenosti ale sbíral přímo za zdmi Rybárny. „Dali mi rybu a nůž a řekli, ať ji naporcuju. Tak jsem se to naučil,“ vypráví, jak přišel k dovednosti, kterou neovládají ani leckteří kuchaři.

V nejposvátnějším místě Mostecka vznikl živý betlém. Úchvatné, žasli diváci

Lov tuňáků je v posledních letech opředený řadou kontroverzí. Tuňák žlutoploutvý je díky kvalitnímu masu vyhledávanu delikatesou, kvůli nekontrolovanému výlovu ale patří k druhům na hranici vyhubení. Rybářské firmy mnohdy nehledí na ekologii nebo humánní zacházení, navíc kvůli použití vábících systémů a obřích sítí tvoří až dvě pětiny ulovených ryb nechtěný výlov. Metoda prutu a vlasce, která byla použita i u jičínské ryby, je oproti tomu udržitelnější, úlovek ale bude logicky dražší.

Před zraky kolemjdoucích naporcoval Ladislav Štěrba 56kilového tuňáka ani ne za půl hodinyZdroj: Deník/Kateřina Chládková

Zákazníci znají maso tuňáka především různě naporcované v plechovkách, rozemleté v paté a jako přísadu do kočičícho žrádla. Pokud je čerstvý a správně skladovaný, jedná se přitom o gurmánský zážitek. „Nejlepší je syrový, tenhle je v kvalitě na sašimi (japonský pokrm skládající se ze syrové ryby nakrájené na tenké plátky, pozn. red.). Nejčastěji se z tuňáka připravují steaky. Do plechovek se seškrabuje zbytek masa z kostí, nebo se tam vkládá přímo kus steaku. Jestli to není škoda? To se musíte obrátit na řetězce,“ směje se Štěrba.

Nejlepší kousek

Nejlepším kouskem tuňáka je podle něj líčko, stejně jako u většiny zvířat. Kilogram nejnamáhanějšího svalu ale na trhu stojí až 5,5 tisíce korun.

Podívanou, při které řezník v gumové zástěře zkušenými tahy nože vyřezává z ryby dlouhé válečky tmavě červeného masa, si ani letos na Husovce nenechaly ujít desítky kolemjdoucích. „Je to nádhera, úplně z toho cítím moře,“ pochvaluje si jedna z divaček, zatímco míří do Rybárny nakoupit tuňáka na oběd. Přihlížející děti a muže mezitím více fascinuje vystavená rybí hlava.

Z Děčína až do Kataru. O labských hladových kamenech psala i Al Jazeera

„Z 56kilového tuňáka je asi 40 kilo masa, takže ztráty jsou minimální,“ hodnotí výkon Štěrba. Rybu zvládl naporcovat za necelou půlhodinu. I z pultu Rybárny zmizelo tmavě červené maso tuňáka žlutoploutvého velmi rychle, alespoň soudě dle fronty, která se na něj stála ještě hodinu poté.