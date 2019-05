„Chtěla bych být na Brno hrdá, ale to nejde, když vidím děti na ubytovnách, s nimiž pracuji. Podmínky, v nichž žijí, se dají klidně přirovnat k varšavskému ghettu. Štěnice, špína, přelidnění. Pokud máme i jediný volný byt, přidělte jej některé z těchto rodin. Jejich děti jsou na tom velmi špatně. Touží po vzdělávání, chtějí se doučovat, ale potom doma nemají třeba ani židli ani stůl,“ vyzvala zastupitele třeba Brňanka Lenka Veselá.

Podpořila je i žena, která sama na ubytovně žila. „V nestabilních podmínkách jsme s mým šestiletým synem žili několik let. Člověk nemá na ubytovně ani svůj záchod ani svou koupelnu, místo dveří v ni byl třeba závěs. Když šel syn do školky, nezajímaly ho hračky, ale to, jestli může jít sám na záchod,“ popsala svou zkušenost.

Demonstraci svolal bývalý brněnský zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund. „Navyšte počet plánovaných dvaceti bytů pro zabydlování rodin s dětmi na čtyřnásobek,“ navrhl na zasedání.

Dvouhodinová debata

Peníze na celkem šedesát bytů pro chudé plánují zastupitelé získat ze dvou evropských dotací. V jedné z nich je to dvacet bytů, ve druhé čtyřicet. „Nemusíme se už bavit o tom, jestli projekty sociálního zabydlování, které v Brně máme, fungují, ale o počtech bytů, které vyčleníme. Podle mě není důvod u druhého bodu nepožádat o maximální výši dotace, tedy o dvacet milionů a počet bytů na maximálních padesát,“ řekla pirátská azstupitelka Markéta Gregorová.

Podle Freunda se ale jedná o navýšení počtu prostupného bydlení, tedy kromě rodin s dětmi i pro důchodce či handicapované. Projekt podle jeho slov proto příliš nepomůže. „Tato evropská výzva je naprosto odlišná od těch, které v Brně úspěšně fungovaly. Je tam možné dostat jakékoliv prostupné bydlení, které, jak jsme si už vyzkoušeli, nefunguje. Navýšení třeba o deset bytů absolutně nic neznamená, je to alibismus. Hrozí nám humanitární krize,“ komentoval.

Po dvě hodiny trvající debatě ohledně počtu bytů, které město pro chudé vyčlení, se zastupitelé rozhodli bod odsunout. Rozhodovat o něm budou na svém červnovém zasedání.