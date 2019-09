Labutě se na vodní plochu ve Smrkovci vrátily letos zhruba po třech desítkách let, a tak když vyvedly mladé, měli z toho místní obrovskou radost a chodili se na ně dívat. Teď jsou ale dospělí mrtví a vyděšená mláďata se skrývají v křoví.

„V neděli odpoledne se na rybníce konal tzv. poplatkový lov kachen. To znamená, že se sem někdy v červnu nasadí tisícovka kachen, vykrmí je a až dorostou, tak se sem sezvou hosté včetně cizinců a odstartuje, dle mého mínění, masakr. Protože ty kachny nelétají, musí do nich najíždět loděmi, aby je vůbec zvedli. My jsme to se sousedy sledovali, protože se nám tento způsob lovu vůbec nelíbí, navíc nám padají broky na chalupy," řekl Deníku starosta Hradešic František Balíček.

"Všichni jsme tak viděli, že labuť s labuťákem odvedli do bezpečí do rákosí mladé a pak vyjeli chránit teritorium. Projíždějící lodě je vyplašily, a tak vzlétly. Když byly tak deset metrů nad vodou, zkosil je střelec dvěma ranami. Jedna labuť byla mrtvá, druhá částečně žila a plácala se na vodě, tak na ni poštvali psi, aby ji dorazili,“ dodal Balíček. Ten se postaral o to, aby chránění ptáci nezmizeli, ale přiměl lovce k tomu, aby mu je vydali. Zároveň také zjistil, kdo byl nemilosrdným střelcem. Podle informací Deníku jde o hosta z Německa.

Mláďata pohlídají

Nejen starosta je z události v šoku, někteří místní to dokonce obrečeli. Jiní jsou pořádně naštvaní. „Také jsem to viděl na vlastní oči. Ty labutě jsme měli všichni rádi, měl jsem obrovský vztek,“ přiznal Václav Žitník ze Smrkovce.

V pondělí dorazil do Smrkovce vedoucí záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí Petr Jandík, který si převzal mrtvé labutě, jež odvezl na pitvu, a slíbil pomoc s mláďaty. „Ta už jsou poměrně velká, takže by to snad měla zvládnout. Budeme je ale sledovat, a pokud by se vyskytly nějaké problémy, byla by ohrožena, museli bychom je odchytit a odvézt na bezpečné místo,“ řekl Deníku Jandík.

Od zastřelení labutí se distancovalo Klatovské rybářství, kterému rybník patří. „My se staráme pouze o ryby. Co se týče lovu, jde to mimo nás. To nemáme možnost nijak ovlivnit, je to záležitost myslivců, od které se distancujeme,“ prohlásil ředitel společnosti Václav Voráček.

Vše předají inspekci

Případ už ho řeší i Krajský úřad Plzeňského kraje (KÚPK). „Labutě jsme poslali na protokolární pitvu do Plzně na kliniku. Až budeme mít výsledky, které zastřelení potvrdí, bezodkladně podáme podnět k prošetření České inspekci životního prostředí a postoupíme jí veškeré podklady,“ vysvětlil Jiří Vlček z odboru životního prostředí KÚPK.

Dodal, že na základě výsledků šetření může být kontaktována i policie. Postih teoreticky hrozí nejen střelci, ale i Mysliveckému spolku Hradešice. Jeho zástupce se Deníku kontaktovat nepodařilo.