Chuťové pohárky si přišly na své v neděli na náměstí v Přešticích, kde se konal food piknik a rozhodně bylo z čeho vybírat od sladkého až po pálivé.

Food piknik v Přešticích. | Video: Daniela Loudová

Na festivalu si přišli na své milovníci oblíbených burgerů, tacos, hot dogů, indické i vietnamské kuchyně, tortill a mnoho dalšího. Labužníci měli možnost ochutnat také červy a nechybělo ani barevné sushi od Lukáše Neckáře, na kterého se mimo jiného mohou těšit také návštěvníci food festivalu v Klatovech, který se uskuteční 27. května ve Vrchlického sadech. Nově doplnil nabídku o nachos s nejrůznějšími omáčkami. Nechyběly ani oblíbené tradiční belgické hranolky.

A ti, co mají raději sladké, tak své chutě potěšily například koblížky s nejrůznějším posypem, churos či exotickými dezerty.

Lidé byli nadšení. „Je to pecka. Tady by člověk prasknul, kdyby měl ochutnat všechno. Ale tedy taky řádně nabitou peněženku, je to opravdu jen o ochutnávání. Ale stojí to za to. Je to výborné a jednou za čas, si to dopřejeme. Tohle si jen tak někde nedáte, pokud se nevydáte někam na podobný festival jídla. My jezdíme ještě někdy do depa, kde se taky konají. Máme to rádi, ochutnávat netradiční jídla,“ řekla Lucie Málková z Přeštic.

Akci zpestřoval doprovodný hudební program.