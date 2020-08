Až do doby, kdy lidé nejsou schopni zvládat sami zdravotní potíže a řeší je s odbornou pomocí. V Rokycanech třeba s Natálií Černou, která zde klientům radí od října loňského roku.

Proč jste se rozhodla podnikat právě v odvětví zdravé výživy?

Jsem přesvědčena, že člověka formuje prostředí, v němž od dětství žije. Rodiče mne od kolébky směrovali ke zdravému životnímu stylu, vhodné stravě a drželi se přitom zásad, které jsou pro vývoj dítěte důležité. Tudíž bylo asi předem do vínku dané, jak se budu rozvíjet. Protože jsem ale i velkou milovnicí zvířat, vypadalo to chvíli na veterinářku. Jenže asi bych těžce nesla, kdyby mi chlupatý pacient zemřel na stole, takže přece zvítězila výživa na odborné bázi.

Což asi předpokládá systematické vzdělávání…

Ve střední zdravotnické škole jsem zvládla obor zdravotnické lyceum a posléze vystudovala na vyšší odborné škole odvětví nutriční terapeut. Následovala vysoká škola Palestra s důrazem na výživové poradenství i sportovní diagnostiku. Tím to ale nekončí a vědomosti si prohlubuji při dálkovém magisterském studiu.

Kdy jste zjistila, že se chcete nutriční terapii věnovat profesionálně?

Už při studiu jsem si začala vydělávat. Kromě brigád jsem byla zaměstnaná jako obchodní zástupce a ze zvědavosti vyzkoušela několik firem. Po těchto zkušenostech bylo mým cílem osamostatnění a založení vlastní poradny.

Kdy jste se rozhodla definitivně?

Přestože se mému okolí občas zdá, že jednám impulzivně, mám za to, že plánování je moje druhé já. Po státních zkouškách na vysoké škole jsem se začala věnovat sběru informací o podnikání. Radila se s právníky a lidmi, kteří jsou v soukromém sektoru jako doma. Hodně jsme přemýšlela o rizicích. Nepravidelném výdělku a nejistotě, kterou zaměstnanecký poměr nezná.

Jaké bylo vaše dilema – otevřít si poradnu na vlastní pěst nebo dát přednost jiné formě?

Přiznám se, že zpočátku jsem tápala. Když poradnu zprovozním na vlastní pěst, budu tam sedět dlouho sama, než si pracně vybudují klientelu. Proto jsem zapátrala ve franšízingu, zda něco takového existuje. A objevila jsem to. Primární přednosti spatřují v poskytnutí komplexního know-how, v částečném zajištění zákazníků i ve skutečnosti, že za vámi stojí fungující koncept.

Jak své rozhodnutí hodnotíte s odstupem času?

Stále se považuji za nováčka, který se má co učit. Start skutečně jednoduchý nebyl. Připravovala jsem věci dlouho do noci, abych už od rána byla k dispozici klientům i zaměstnancům. Absolutně jsem nerozuměla ekonomice a měla za to, že účetní na mne mluví japonsky. Byla jsem unavená, víkendy trávila ve škole a učila se na zkoušky v magisterském oboru. Naštěstí jsem v té době potkala nynějšího přítele, který pro mne byla a je obrovskou oporou. Neměl problém sedět se mnou do hluboké noci na pobočce, když jsem se hroutila, že mi nejde zadat objednávka do systému.

Nástup v Rokycanech byl tedy hodně náročný?

S kolegyní a asistentkou jsme tu od pondělí do pátku. Oficiálně od 8 do 18 hodin, ale mnohdy i déle a věnujeme se klientům, kteří mají chuť s tělesnou schránkou něco udělat. Naším sídlem je lékařský dům na Masarykově náměstí.

Jaká je procedura setkání s novým klientem?

Dlouhá a náročná. Nejen proto, že trvá zhruba hodinu, ale potřebuji se toho dozvědět co nejvíce. O stravování, zdravotních potížích, pohybu. Následuje důkladné vyšetření diagnostiky těla. Máme smlouvy s laboratořemi na speciální rozbory a výsledky jsou graficky znázorněné pomocí počítače. Náš partner si odnáší materiály s radami a doporučeními pro další období. Nezapomínáme přitom ani na metabolický dotazník. Lidé pozitivně hodnotí jídelníček na míru. Získávají ho v knižní podobě a klademe v jeho skladbě důraz na tělesnou aktivitu ve spojení s vhodnými potravinami.

Je o vaše služby zájem?

Jsem přesvědčena, že značný. Máme zhruba dvě stovky stálých klientů a měsíčně jich přibývá přes třicet.

Věnujete se i nějakému speciálnímu oboru?

Analýza střevního mikrobiomu je na pohled termín složitý. Ale jde při něm o zjištění poměru kmenů ve střevech. Který nám tam chybí, který naopak přebývá. Následuje kůra probiotik a prebiotik. Prebiotika jsou laicky řečeno potrava pro probiotika, která nám střevní mikrobiom opět napraví.

Trávíte čas pouze v ordinaci?

Právě přednášky o mikrobiomu jsou dnes hodně žádané, takže objíždím školy i obce. A navázala jsem kontakty s roky-canským spolkem Mozaika, kde se věnují malým dětem.

Zbyde vám čas i na nějaké koníčky?

Přednost má rodina a přátelé. Ráda peču, vařím, mám ráda přírodu a zvířata. Kromě francouzského buldočka se teď zajímám třeba o adopci slepic z klecových chovů.