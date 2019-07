Důvodem byl už tradičně filmový festival. Ten sice trvá sedm dní, předtím se ale staví lešení na upoutávky filmů a také bary a pódia. To vše se musí po festivalu zase rozebrat. A řemeslníci pracují nonstop, ať je noc, nebo den.

„Týden před festivalem posloucháte v noci bušení do trubek a kladívka. Další týden si pak připadáte jako na technopárty nebo někde na kolotoči, protože k vám domů doléhá muzika z různých barů, která se pochopitelně mísí. No a klid nemáte ani po festivalu, protože to zase všechno bourají a údolím se to všechno rozléhá,“ říká jeden z obyvatel, který bydlí naproti Thermalu. Úřady jsou ale krátké. Jediný, který může kvůli rušení nočního klidu z festivalových barů zasáhnout, je hygienická stanice. Ta ale musí dostat podnět, aby na kontrolu vyrazila. A to se nestalo.

„Orgány ochrany veřejného zdraví, kterým je i místní krajská hygienická stanice, se nezabývají hlasovými projevy fyzických osob, nejde-li ovšem o součást veřejné produkce hudby uvnitř budovy,“ vysvětluje Andrea Dašková z karlovarské hygienické stanice. „Jinak řečeno, pokud by hluk z produkce hudby, která se koná uvnitř budovy, pronikal do venkovních prostor až k obydlí, pak by bylo naší povinností, na základě podnětu, takovou situaci řešit. Hlasitá, obtěžující hudba ve venkovních prostorách a s ní spojené hlasové projevy fyzických osob jsou plně v kompetenci obcí, na jejichž území k takové akci dochází, respektive pak policie. Je mi líto, že nemohu dát lidem příznivější zprávu,“ dodává Dašková.

Lidé kvůli hluku volají i policii

Lidé se v souvislosti s hlukem obraceli na policii, což potvrdila policejní mluvčí Zuzana Týřová. „Policisté v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech zaznamenali několik oznámení týkajících se rušení nočního klidu ve městě,“ konstatuje.

Vedení karlovarského magistrátu si je vědomo, že v tomto případě lidem příliš nepomůže.

„Stížnosti lidí ale naprosto chápeme. V současné době se pracuje na nové smlouvě mezi městem a filmovým festivalem, do níž chceme zakotvit podmínku, že pódia, která se staví u Thermalu a na Mlýnské kolonádě, se po každé akci nebudou bourat, aby se na nadcházející produkci stavěla zase nová,“ dodává karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.