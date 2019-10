/FOTO/ V dlouhých frontách před pražským Žofínem. Doma, u zapálené svíčky. V domově důchodců před televizní obrazovkou. Poslední sbohem dávají Karlu Gottovi i Východočeši.

Pietní místo za Karla Gotta u náchodské radnice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jeho hlas a hity od konce padesátých let provázely životem hned několik generací. Jeho charisma a úsměv milovali bez rozdílu ženy i muži. Na pražský Střelecký ostrov, do Paláce Žofín, tak míří nevídané množství lidí – podle odhadů až 300 tisíc. Jsou mezi nimi i Východočeši, kteří si kvůli dnešnímu veřejnému rozloučení s Karlem Gottem upravili svůj dlouho plánovaný osobní i pracovní program. „Vůbec si v tuto chvíli nedovedu představit, jak v pátek autem projedu Prahou, ale chci se s Mistrem rozloučit. Cítím to tak,“ plánovala ještě včera Jana Dioszegi z Hradce Králové – a neodradily ji ani zprávy o statisících fanoušků proudících na Žofín, ani informace o masivních dopravních uzavírkách a očekávaných komplikacích.