Výměna v čele resortu, která přišla poté, co policie ukončila vyšetřování kauzy „Čapí hnízdo“ a navrhla státnímu zástupci obžalovat premiéra Andreje Babiše, popudila stovky lidí natolik, že se rozhodly dát najevo svůj nesouhlas a zúčastnit se celostátní akce pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii.

Lidé za hlasitého pískotu a skandování hesel jako „Nezávislá justice“, „Chceme právní stát“, „Babiše za katr“ či „Nejsme slepí“, vyrazili z Žižkova náměstí třídou 17. listopadu k justičnímu paláci na třídě Svobody.

„Jen slepí lidé nevidí, co se děje. Obžalovali premiéra a on vzápětí odvolá ministra spravedlnosti. To je snad každému jasné a s tím se není možné smířit. Musíme podpořit nezávislost justice,“ uvedla například Marie Maliňáková, když sledovala, jak organizátoři symbolicky korunují prvního ze lvů před okresním soudem.

Nasadit korunu a trikolórou upevnit transparent na podporu nezávislosti justice se nakonec podařilo jen na jednu ze dvou soch.

„Je to taková symbolika, že jeden lev má hlavu hrdě vzpřímenou a druhý má korunu dole, jako by justice byla na vážkách, jak se zachová,“ vysvětloval organizátor olomouckého protestu Vladislav Raclavský situaci, kdy se správce justiční budovy příliš obával možného poškození soch u vchodu, a tak na korunovaci druhého lva nakonec nedošlo.

Na Horním náměstí k účastníkům olomoucké akce promlouvaly významné osobnosti, které vyjadřovaly podporu. Například děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého Zdenka Papoušková ve svém prohlášení apelovala na dodržování všech zásad právního státu.

Vystoupil také zakladatel Muzea umění Olomouc a historik umění Pavel Zatloukal, jenž kritizoval poslední kroky ministra kultury a bývalého olomouckého primátora Antonína Staňka, který odvolal současného ředitele muzea Michala Soukupa a na něj a také na jeho předchůdce Zatloukala podal trestní oznámení. To vyvolalo nesouhlas zástupců kulturních institucí a umělců, kteří požadují Staňkovo odvolání.

„Podpořte nás,“ obracel se profesor Zatloukal k účastníkům protestu.

Obavy, že nová ministryně spravedlnosti bude spojenkyní stíhaného Babiše a prezidenta Miloše Zemana, přiměly k protestu občany i na dalších místech v Olomouckém kraji. Na Facebooku se organizátorům hlásili lidé ze Šumperku, Zábřehu, Jeseníku, Šternberku a Moravského Berouna.