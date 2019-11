Projet se terénem v těžkotonážním vozidle zatoužila také Romana Benešová z Pozořic. „Ale děti se zatím bojí, třeba je ještě přemluvím,“ pousmála se a s celou rodinou zmizela v jednom z bunkrů. Ty sloužily pro uložení raket i další aktivity.

Areál roky sloužil jako raketová základna, soukromý majitel z něj chce nyní postupně vybudovat veřejný zábavní areál. V sobotu prostor poprvé po odchodu vojáků otevřel lidem. „Základna byla za minulého režimu přísně tajná. Ani místní obyvatelé nevěděli, co se tady dělo. Rakety zde zůstaly do roku 1994, do roku 1997 tady byla základní vojenská služba,“ uvedl Jiří Kyjovský, kterého majitel pověřil, aby se o areál staral.

Objekt zůstal více než dvacet let zakonzervovaný a opuštěný, sobotní akce byla prvním přiblížením pro lidi, že takové místo existuje. „Přes zimu budeme připravovat prostor na sezonu. Místo bývalé vrátnice například budujeme kiosek, kde bude občerstvení s dětským hřištěm a pergolou. Od jara už chceme mít pevnou otevírací dobu,“ doplnil Kyjovský.

Součástí programu akce byly komentované prohlídky, střelba ze vzduchovky nebo jízda na koni. „Pro návštěvníky jsme připravili také občerstvení v armádním stylu. Děti si mohou opéct špekáčky na ohni,“ zmínil Kyjovský.

Do areálu bývalé raketové základny v sobotu zavítalo několik stovek lidí.