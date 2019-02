/VIDEO/ Jak se léčí vlk hřivnatý, co žere dracena guyánská a proč je korálovka sedlatá červeně zbarvená, se dozvěděli návštěvníci brněnské zoologické zahrady. V neděli totiž představili při speciálním komentované prohlídce zvířecí specialisty.

Vlky hřivnaté přitom rovnou nakrmili. Na oběd dostali po jedné hodině odpoledne celé králíky. Pochutnají si však i na živočišné stravě. Takzvané vlčí ovoce však nežerou kvůli chuti, ale pro zdraví. „Vlci mohou dostat kvůli červům zánět ledvin. Pak žerou vlčí ovoce, které reguluje počet červů v ledvinách. Vlci na oplátku zase roznesou ve svém trusu semena rostliny do míst, kam by se jinak nedostala,“ vysvětlila animátorka Kristýna Božková.

Návštěvníci se poté přesunuli mezi terária, kde se dozvěděli něco o ještěrkách dracenách. „Podobně jako pandy to jdou potravní specialisté. Akorát na rozdíl od nich nejí bambus, ale vodní bezobratlé,“ popsala Božková.



Zatímco ještěrka jen ležela v terárii, další výklad byl živější. Animátorka donesla korálovku mezi lidi. Zatímco mluvila, had se jí omotával kolem rukou. „Tento had má podobné zbarvení jako jedovatý Korálovec. Zvířata se ho pak bojí napadnout,“ řekla Božková.



Především přihlížející děti si pak hada také pohladily.