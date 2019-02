Závadné maso se dostalo do brněnské jídelny Kocourek a do občerstvení Řeznická bašta v Pohořelicích. Všechno zkonzumované maso mělo být kuchaři tepelně upravené. „Teplo bakterie salmonely zabije, takže neohrozí lidské zdraví,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček a dodal, že oba příjemci už maso stáhli z prodeje a ve čtvrtek jej vraceli.

Přesto podle veterinární správy v Pohořelicích prodali přes dvanáct kilogramů masa. Podle jedné ze zaměstnankyň však žádné poškozené maso neprodali. „Vrátili jsme šestačtyřicet kilo hovězího baleného masa. Nic jsme neprodali, na pultech k prodeji máme jen české maso,“ sdělila prodavačka, která si nepřála uvést své jméno.

Žena si postěžovala na špatný systém kontrol. „Ta kauza trvá už několik týdnů a maso se sem stejně dostalo. Nechápu, proč to veterináři kontrolovali až poté, co dodavatelé maso rozvezli. Teď nám to akorát dělá špatnou reklamu,“ komentovala situaci.

V jídelně Kocourek odebrali 170 kilogramů masa, z toho podle inspekce spotřebovali přes devět kilo. "Maso nám přivezli v úterý a ještě v ten den nás kontaktovala Státní veterinární správa, že v dodávce byla nalezena salmonela. Žádné zkažené maso jsme nepřipravili a hostům nepředložili, protože hovězí bylo na jídelníčku až na další den. Ve středu přijela veterinární správa, maso označila a odvezla," uvedl majitel Kocourek.

MARTINA MORESOVÁ

ADAM KOŠIR