Mosty v brněnských Bohunicích a ve Starém Lískovci ožily. Jejich šedé stěny teď zdobí obří malby různých ryb či kosatky.

Vydařená díla živočichů jsou k vidění pod mostem v brněnských Bohunicích a ve Starém Lískovci. | Foto: Deník/Gabriela Pirklová

Místním se nová díla líbí. „Je to tu asi deset dní a dělá mi to radost pokaždé, když tudy procházím. Vypadá to mnohem lépe než nějaké čmáranice nebo prázdná stěna,“ uvedla žena, která bydlí na sídlišti ve Starém Lískovci a nepřála si zveřejnit jméno.