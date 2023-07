Několik hudebních akcí a festivalů už má Ostrava za sebou, pravé festivalové léto však odstartovalo až před pár dny s příchodem Beats for Love v Dolních Vítkovicích. A po roce opět rozvířilo letitý svár mezi návštěvníky festivalu a rezidenty.

Beats for Love v Ostravě. | Foto: Jiří Baran

Netřeba jen číst sociální sítě, o hudbě ve městě se nyní mluví přímo v ulicích, po prázdninách – dříve se nesejdou – budou téma možná řešit i ostravští zastupitelé. Právě jim totiž lidé směřují otevřené dopisy a výzvy k regulaci hluku, stejně jako telefony vyzvánějí na policii s tím, aby se volaný dozvěděl, že hudba, pro někoho hluk, z Beats for Love je do brzkých ranních hodin oficiálně povolená.

„To co se dělo dnes v noci na festivalu Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovic postrádá zdravý rozum a všichni co tuhle hrůzu schválili by se nad sebou měli zamyslet,“ adresuje vedení města jeden z obyvatel, Petr Žůrek. Skutečnost je taková, že značka B4L je na seznamu akcí, jež dostaly vyhláškou výjimku z dodržování nočního klidu, a to do půlnoci (následuje-li pracovní den) či do dvou hodin ráno, následuje-li víkend či svátek.

OBRAZEM: Vystoupení Deadmau5e na Beats for Love. Do Ostravy ho lákali šest let

Letošní rok tak byl k organizátorům více než příznivý, s ohledem na zvolený termín museli produkci ukončit o půlnoci pouze jednou ze čtyř festivalových dní, z nichž sobota je posledním. Letní hudební produkce pod širým nebem do pozdních hodin má však i spoustu příznivců, a to i z bezprostředního okolí. „Naopak, když je v Dolní oblasti něco pěkného, sednu si na balkon a poslouchám,“ uvedla například seniorka Marta Odstrčilíková ze sídliště Šalamouna.

Nejde o diskriminaci rodin s dětmi, říká ředitelka hotelu pro dospělé z Beskyd

„Když je krásné počasí, tak si sednu na balkon třeba i se sklenkou vína a poslouchám. Není to každý den, takže s tím vůbec nemám problém,“ přidala se Alena Štáchová. „Horší je spíše parkování během festivalů. Ulice jsou plné a není kde parkovat,“ uvedla k dvěma největším ostravským festivalům Tereza Duškevič z téže lokality, která je s dítětem na mateřské dovolené.

„Oproti roku minulému, kdy jsme řešili celou řadu stížností na hluk, jsme v letošním roce obzvlášť pečlivě zvažovali, kterým akcím město výjimku skutečně udělí,“ odmítá polemiku o výjimce pro jednu z klíčových hudebních akcí náměstkyně primátora Ostravy pro kulturu Lucie Baránková Vilamová. Hudební produkce k létu ve třetím největším městě v České republice, pro někoho bohužel, zkrátka patří.