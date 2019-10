Podnik na návsi ve Skalici u České Lípy patří obci a ta se rozhodla vypovědět dosavadnímu nájemci Martinu Hartigovi smlouvu. Ten odtud vystěhoval své vybavení. Obec vyvěsila poutač, že nabízí zařízený hostinec s restaurací k dlouhodobému pronájmu.

„Řešili jsme v poslední době některé výhrady k provozu. Nakonec jsme se v zastupitelstvu rozhodli ukončit tento nájemní vztah s tím, že budeme shánět nového provozovatele. Nechci, aby hostinec zůstal dlouho zavřený,“ vysvětlil starosta obce Jiří Löffelmann (Starostové pro LK). „Potřebujeme tam ale někoho, kdo s námi bude spolupracovat a bude operativní,“ dodal.

Obec podle něj už nějaký čas intenzivně připravuje rekonstrukci celé budovy, kde je i také velký sál pro společenské akce jako obecní plesy a další. „Obnova by měla začít ještě letos, minimálně opravou střechy. S tím by souviselo i omezení chodu restaurace, pokud by fungovala,“ řekl Löffelmann.

Podle jeho představ je do budoucna potřeba podnik oživit, změnit vzhled a zajistit garantovaný režim. „Je nezbytné změnit dispozice lokálu a kuchyně, tak aby měly parametry moderní doby a zejména předělat sociální zařízení,“ prohlásil starosta. „Plesy v sále jsou základ, ale chtěli bychom tam dostat i více jiných akcí. Nejprve ale potřebujeme dům dát do kupy,“ doplnil. V domě zůstává řeznictví.

Důvody výpovědi dosavadní nájemce Martin Hartig nechtěl příliš rozebírat, ale potvrdil, že měl spíše krátkodobé problémy s personálem.

„Je to složité. Tím, že není personál, tak se stala věc, že jediný číšník měl úraz a já pak musel kvůli přípravě v kuchyni během dne na dvě hodiny zavřít. I když problém trval asi dva měsíce, tak si na obci řekli, že už mě tam nechtějí, že 27 let už bylo dost a že si sem dají někoho lepšího,“ komentoval Hartig, který hostinec vedl od jara roku 1992. A jak prozradil, nabídku vařit dostal v nedaleké Okrouhlé. „Je to tam menší a vědí tam, že lidi prostě nejsou, ale nedělají z toho takovou tragédii jako tady,“ podotkl Hartig.

Ze čtyř hostinců nezbyl žádný

V táhlé vesnici s více než 1 500 obyvateli tak už není žádná restaurace. Přitom kdysi, například mezi světovými válkami, zde fungovaly čtyři velké hostince a ještě několik malých pohostinství. Domů, kde pocestnému vždy dali najíst a napít. „Většinou byly ještě spojené s nějakou živností. V různých obdobích jich bylo i kolem dvacítky,“ vysvětlil znalec místní historie Miroslav Hammer.

Na Skalickém vrchu vyrostla také chata s občerstvením, kde se pravidelně konaly různé slavnosti. U Slunce se kdysi jen netancovalo, ale lidé sem mířili rovněž za trhy nebo na výstavy květin. „Obec mnohem víc žila, vznikla spousta spolků a všechny potřebovaly mít nějaké místo, kde by se scházely. Také tu byla vyhlášená kapela, proto se u některých hospod i často tancovalo,“ přiblížil amatérský badatel.

Tři hospody ve vsi prý byly ještě na počátku socialistické éry. Patřil k nim třeba hostinec U Knesplů, který zanikl na přelomu 60. a 70. let minulého století a kde byl také velký sál. Na návsi, kde jsou dnes dva stánky, stál velký hostinec U modré hvězdy. „Je zbouraný. Byl to veliký dům, ještě pamatuji, že tam byl řezník i malé kino,“ uvedl Hammer.

Řadu let byli Skaličtí zvyklí navštěvovat i „Závodní klub“ zdejší sklárny, ten sloužil jako pohostinství a místo tanečních zábav. Podle Hammera malé i velké hospody pomáhaly k sblížení a komunikaci mezi lidmi. „Lidé se spolu více stýkali než dnes, seděli spolu na každém rohu, povídali si, vyměňovali názory. Více se znali, teď se v podstatě leckde ani neznají se sousedy, a to je nejhorší,“ zdůraznil Hammer.