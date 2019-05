Iveta Krupičková, která stála v čele nejvýraznější památky v Děčíně 12 let, odvedla podle autorů petice na své pozici výbornou práci. Dokázala kromě jiného vytáhnout zámek z téměř nuly na 60 tisíc návštěvníků za rok, dařilo se jí také získávat původní mobiliář rozesetý po celé republice nebo část Thunovské knihovny.

„Podle nás je odvolání paní Krupičkové neodůvodněné. Městská rada by nejprve měla přednést svou představu, kam se má zámek ubírat, a otevřít ji veřejné debatě,“ vysvětluje za pořadatele petice Michaela Dopitová. Radní by podle petentů měli přehodnotit svůj záměr s vyhlášeným výběrovým řízením.

Pod papírovou petici se zatím podepsalo odhadem tisíc lidí. Kromě toho spustili autoři také elektronickou verzi petice, kterou do úterního odpoledne podpořilo přibližně 500 lidí.

Takový zájem překvapil i samotné autory petice. Zveřejnili ji totiž teprve před uplynulým víkendem. Další lidé mohou přidat své podpisy do 26. května, o tři dny později je poslední den pro podání přihlášek do výběrového řízení na nového ředitele děčínského zámku.

Petiční archy zájemci najdou například v polévkárně Mezi domy v Podmoklech nebo v kavárně Coffee and Books nedaleko Kokosu na druhém břehu Labe. Lidé si mohou archy stáhnout i z internetu, vytisknout a sami sbírat podpisy.

„Paní ředitelky Krupičkové si velice vážím. Pokud by odcházela ze své vůle, bylo by to velice smutné. Toto je však nejen smutné, ale především krok hodně špatným směrem. Nejen pro zámek, ale pro celé město,“ napsala ke svému podpisu pod elektronickou peticí Zdeňka Zívalová, která na zámku pracovala.

Podle děčínského historika a ředitele okresního archivu Jana Němce podporují Ivetu Krupičkovou i archiváři a muzejníci z Pirny, která je partnerským městem Děčína. Během posledních 12 let Krupičkovou poznali při řadě přeshraničních projektů.

Ředitelku zámku Ivetu Krupičkovou odvolali děčínští radní na svém jednání minulý týden. Zároveň také vyhlásili výběrové řízení na místo nového šéfa nejnavštěvovanějšího zámku v Ústeckém kraji.

„Současné vedení města má zcela jinou představu o řízení této příspěvkové organizace a fungování děčínského zámku, jednoho z našich nejvýznamnějších turistických cílů,“ vysvětlil důvod odvolání primátor města Jaroslav Hrouda. Radnice by na zámku někoho, komu se více podaří propojit památkovou péči s ekonomikou, a získat tak více peněz například z pronájmů.

„Mnoho Děčíňanů je rádo, že se zámek podařilo citlivě opravit, slouží rovným dílem obyvatelům města i turistům. Zcela právem se tak obávají disneylandizace tohoto cenného objektu,“ doplnila Dopitová.