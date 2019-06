Nový úsek navazuje na cyklostezku, která do té doby končila v Růžodole pod mostem u jezdeckého areálu. Úsek o délce 1,1 kilometru vede podél zdejší čističky odpadních vod a končí v Londýnské ulici. Odtud cyklisté většinou pokračují na Machnín, Chrastavu a Hrádek nad Nisou.

„Součástí stavby cyklotrasy je i rekonstrukce mostu přes řeku Nisu, vybudování dvou odpočívek, moderního veřejného osvětlení a ozelenění,“ popisovala loni stavbu Monika Klemšová z libereckého magistrátu.

Vybudování úseku vyšlo na zhruba 12 milionů korun, z čehož většinu pokryly evropské dotace. Hotovo bylo už loni na podzim, ukázalo se ale, že stezka nesplňuje potřebné normy. Kritický byl především podjezd pod mostem v areálu čističky. Stezka se před ním náhle zužuje a zatáčí, aby jej mohla podjet. „Sklon, který tam byl, přesahoval povolenou normu,“ vysvětlil náměstek Němeček.

Dodatečné úpravy za milion

V květnu se sem proto opět vrátily stavební stroje, aby kritické místo upravily. Stoupání je nově pozvolnější a vedle toho se provedla i úprava nebezpečné zatáčky. „To nebyla ani zatáčka, ale zlomení silnice,“ uvedl Němeček. Nově by měl být průjezd o něco bezpečnější, přibylo zde zábradlí a také zrcadlo. „Náklady na dodatečné úpravy byly kolem jednoho milionu korun,“ dodal náměstek Němeček.

Jestli město po někom bude peníze za dodatečné úpravy vymáhat, zatím jasné není. „Prioritou teď bylo to dodělat, což se podařilo. Teď musíme zjistit, jak se to stalo, jestli byla špatná dokumentace, jestli to stavební dozor přehlédl nebo to někdo špatně udělal. Podle toho, jaká bude příčina, se pak budeme bavit o tom, zda budeme hledat viníka,“ reagoval Němeček.

Lidé cyklostezku využívají už několik měsíců, a to bez ohledu na nebezpečný úsek i na zábrany a cedule se zákazem vstupu. Teď už je ovšem hotovo, zábrany zcela zmizely a na sociálních sítích se objevily informace o tom, že je už otevřená. To ale náměstek Němeček vyvrací. „Čekáme na kolaudaci, proběhnout by měla do čtrnácti dnů,“ předeslal s tím, že chybějící zábrany jsou pro něj novou informací.

„Zábrany by tam samozřejmě být měly. Jezdit se tam dá, všechno už je tam v pořádku, ale kdyby se něco stalo, byl by to malér,“ uzavřel Němeček.

Podle mluvčí radnice Jany Kodymové zátarasy odnesli lidé, město je tam tak umístí znovu.