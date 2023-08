/FOTO/ Na hřbitově v Heřmánkovicích na Náchodsku se v neděli před polednem uskutečnila tichá pieta za památku německých předků. Místa posledního odpočinku, kde stávaly desítky náhrobků německých obyvatel, které nechalo vedení obce v polovině července odstranit, uctily asi tři desítky účastníků zapálením svíček.

Na heřmánkovickém hřbitově se v neděli 6. srpna před polednem odehrála tichá pieta za památku předků. Místa posledního odpočinku, kde stávaly náhrobky německých obyvatel, účastníci setkání uctili zapálením svíček a modlitbou za zemřelé | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Broumovský děkan Martin Lanži pietní setkání doprovodil modlitbou za zemřelé. "Prosíme, abychom se právě skrze tyto rány uměli posunout k budoucnosti. Zároveň budeme prosit o klidné spočinutí těch, kteří zde leží již desítky," pomodlil se Jan Lanži otčenáš, udělal kříž nad zplanýrovanou plochou a pronesl krátkou modlitbu za zemřelé s přáním věčného odpočinutí v pokoji.

„Odstranění náhrobků německých obyvatel obce vnímáme jako nešťastnou shodu několika okolností, zřejmě i nešťastné komunikace. Celá událost zasáhla bývalé obyvatele Broumovska a jejich potomky. Proto bychom chtěli zapálením svíček uctít památku obyvatel Broumovska," uvedla za organizátory pietního setkání Petra Kultová, která vnímá setkání jako přínosný mezník. "Díváme se do budoucna. Věřím, že tím můžeme nastartovat možný začátek dialogu - třeba i pro ostatní obce, aby se jinde nestalo to, k čemu došlo tady."

"Navzdory okolnostem a deštivému počasí, tak ve finále atmosféra byla pozitivní a nemuseli jsme brečet," shledala jednatelka Společnosti česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše Štěpánka Šichová nedělní pietu jako velice pozitivní.

"Naopak si myslím, že z té svízelné situace se dá nakonec do budoucna těžit. Pietní akce byla tichá, upřímná. Moc si cením toho, že se zúčastnila a svíčku zapálila i starostka Heřmánkovic," váží si toho, že se Jana Králová k události postavila čelem. "To co se tu odehrálo, tak se odehrálo. Žádný zlý úmysl v tom jistě nebyl," věří Šichová, že během příštích měsíců se bude hledat řešení, jak vrátit místu pietu.

"Je tu i příslib setkání s představiteli krajanského spolku Heimatkreis Braunau, s nimiž by se celá záležitost vyjasnila a domluvila se další případná spolupráce," dodala Štěpánka Šíchová. "I když se jedná o velmi nemilou záležitost, tak by se nakonec mohla obrátit v něco hodně dobrého, co by mohlo nastartovat dlouhodobý směr pečování o minulost," dodala Štěpánka Šichová.