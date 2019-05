Nájemní smlouva končila desítkám lidí posledního dubna. Ne všichni se ale do té doby zvládli přestěhovat do nového, proto zatím ve vybydleném objektu zůstali. „Nikoho na ulici nevyhazujeme. Víme, že mají bydlení sehnané, ale třeba až od půlky května,“ říká úpický starosta Petr Hron.

Někteří musí naopak počkat, než jim nové ubytování připraví radnice. Vhodných bytů totiž není moc, volné jsou jen ty velmi malé. „Nehledáme bydlení pro nepřizpůsobivé, ale pro slušné lidi, kteří nic nedluží a můžou doložit stálý příjem. Musí být v našich silách bydlení pro ně zajistit,“ zdůrazňuje Hron.

Když bude nejhůř, mohl by pro bydlení sloužit i bývalý pečovatelský dům u Sparty. Musí ho ale nejprve prohlédnout statik, a pokud se má uvést skutečně do provozu, musí se k němu znovu připojit voda a elektřina. „Je to ale krajní varianta. Věřím, že i bez tohoto baráku zvládneme nájemníky z Regnerovy ulice slušně ubytovat,“ myslí si úpický starosta.

Našli si nové bydlení

Bez většího rozruchu si našli nové bydlení i nepřizpůsobiví občané. „Jsme rád, že si začali něco shánět sami. Až na jednu rodinu nečekali, že jim něco dáme. Jednali jsme se všemi lidmi, vysvětlovali jim, co bude následovat a přistupovali k nim individuálně,“ tvrdí Petr Hron.

Nucené stěhování a boj proti obchodu s chudobou sklízí v Úpici kladné ohlasy. „Ti lidé už dnes vědí, že majitel, u kterého bydleli, je syčák a že je zneužíval. Tu situaci nezavinili oni, ale stát, který dovolil podnikat a parazitovat na sociálním bydlení. Městu už pak moc možností nezbylo,“ popisuje úpický starosta. „Spíš dělají problém neziskovky a organizace na ochranu lidských práv. Nevím, proč z toho udělali takový humbuk,“ diví se Hron.

Soukromý vlastník pronajímal dům sociálně slabým rodinám, které nájem hradily ze sociálních dávek. V přeplněných bytech žilo i několik rodin najednou. Nepřizpůsobiví občané nakonec dům zdemolovali tak, že je dnes k nepoužití a hyzdí město.

Zastupitelstvo nejprve schválilo vyhlášku, která od října zamezuje dalšímu přílivu sociálně nepřizpůsobivých. Kdo se do města přistěhuje jako nový, nemůže žádat o dávky na bydlení.

Nedávno radnice vybydlený dům koupila, aby ho mohla zbořit. „Vyklízení bude stát velké peníze a rekonstrukce obrovské peníze. Do toho nepůjdeme, takové peníze by se v rozpočtu nenašly,“ dodává Petr Hron. Na výhodnější demolici domu chce Úpice získat dotaci.