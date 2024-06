Lidé si v Lidicích pietní vzpomínkou připomněli 82. výročí vyhlazení obce nacisty. Program začal tradičně mší na základech kostela svatého Martina. Sloužil ji kardinál Dominik Duka. Připomněl utrpení i bolest dětí, a to nejen v souvislosti s lidickou tragédii, ale též v současném kontextu. Květinové dary ke společnému hrobu lidických mužů položily desítky představitelů nejen státních institucí a organizací.

Lidická pieta v sobotu 15.června 2024 | Video: Jitka Krňanská

Kardinál Dominik Duka zmínil i válečný konflikt na Ukrajině a vyzval účastníky mše k zamyšlení nad skutečnou podobou podpory Ukrajiny a dostatečností její míry. „V mnohém nám chybí odvaha i pravdivost,“ řekl Duka.

Ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík poté vyjádřil soustrast rodině Winifred Horákové, která zemřela v uplynulých dnech ve věku 101 let. Byla manželkou letce RAF Josefa Horáka, jenž pocházel z Lidic. „Byla to mimořádná dáma, která si nikdy na nic nestěžovala, která byla nesmírně silná,“ popsal Stehlík.

Příběh Lidic je podle Stehlíka třeba si připomínat, avšak problémem je i to, že postupně ubývají očití svědci. „Je to teď na nás, na paměťových institucích, historicích, učitelích, ale i rodičích, abychom to, co se dělo, a ty mnohdy velice tragické dějiny, abychom o tom vypravovali dětem, právě proto, aby se to třeba neopakovalo,“ uvedl.

Zdroj: Jitka Krňanská

Poté, co zazněla hymna České republiky, se hosté přesunuli k bronzovému Památníku dětských obětí války. Před polednem byly předány pamětní odznaky Památníku Lidice ve výstavní síni In Memoriam.