„Říkám o ní, že je poslední obětí lidické tragédie,“ řekl v rozhovoru pro Paměť národa Jiří Václav Hampl, který splnil své ženě sen: vrátit 82 dětí zplynovaných nacisty u Chelmna na lidickou pláň.

Narodil se v září roku 1929 v Praze, kde měl jeho tatínek továrnu Stako, která vyráběla stavební kování. Tatínek si přál, aby Jiří vystudoval strojní fakultu na ČVUT a jeho bratr ekonomii, aby mohli společně převzít továrnu. Jiří ale zjistil, že více než strojařina ho baví kreslení. Tatínka nezklamal a ČVUT dostudoval, kreslení se věnoval ve večerní umělecké škole. Cestu do světa výtvarného umění mu paradoxně otevřel únor 1948, po kterém komunisté rodinnou továrnu zabavili. Jiří nastoupil v roce 1952 ke studiu na AVU v ateliéru profesora Otakara Nejedlého, který ho přivedl ke krajinomalbě.

Plodná tvůrkyně

Při práci se seznámil s úspěšnou sochařkou Marií Uchytilovou. Byla o pět let starší, vdaná a měla malou dceru Sylvii. Zamilovali se do sebe a Marie se v roce 1962 v přátelském duchu rozešla se svým prvním mužem Františkem Kučou, který vyučoval cizí jazyky a těsnopis.

Vězenkyně na minci

Marie Uchytilová zúčastnila v roce 1956 veřejné soutěže na podobu jednokorunové československé mince. Její návrh v soutěži nezvítězil, ale tehdejšímu ministrovi financí se tak líbil, že prosadil jeho ražbu. Na minci přitom Marie Uchytilová zpodobnila politickou vězeňkyni Bedřišku Synkovou, která byla jako devatenáctiletá v březnu 1955 odsouzena k osmiletému trestu vězení za vedení skautského oddílu. Marie Uchytilová se o jejím osudu dozvěděla od Bedřiščiny matky a reliéf na minci vytvořila podle fotografie dívky. Mincí se začalo platit 2. září 1957; Bedřiška Synková byla propuštěna po pěti letech v květnu 1959.

V té době měla tato talentovaná a plodná tvůrkyně na kontě celou řadu plastik významných osobností – arcibiskupa Josefa Berana, Jana Masaryka, Boženy Němcové, Karla Havlíčka Borovského, Jana Amose Komenského, Jiřího z Poděbrad a dalších. A celý národ nosil v peněžence od roku 1957 korunovou minci vytvořenou podle jejího návrhu. Mladá žena sázející v pokleku lípu zdobila na lícní straně nejpoužívanější československé platidlo přes třicet let.

Kolik soch může sochař za svůj život vytvořit? Marie se v polovině své kariéry rozhodla, že jich vytvoří 82. Aby každé dítě z Lidic, které zemřelo strašnou smrtí zplynováním v automobilu, mělo svou vlastní sochu v nadživotní velikosti. V roce 1969 získala Marie první cenu v soutěži na pomník Barunky Panklové pro Českou Skalici a opustila pedagogickou činnost. Chtěla se věnovat pouze pomníku dětských obětí války.

„Mluvila o tom, už když jsme se seznámili. Vadilo jí, že za války v různých zemích světa zemřelo deset až dvanáct milionů dětí, ale pomníky těm dětem se nedělají,“ vzpomínal Hampl. „Jezdívali jsme do Lidic. Nakonec přišla s myšlenkou, že udělá sochy všech osmdesáti dvou dětí, které zavraždili nacisté. Že to bude pomník věnovaný symbolicky všem dětem světa a bude stát tady, ve středu Evropy,“ dodal. Podle vlastních slov jí říkal, že nápad je hrůza. „Ale zároveň jsem řekl, že do toho půjdu s ní a se vším jí pomůžu.“

Dvanáct až osmnáct hodin denně

Pro tento účel koupili pozemek v sousedství domu Jiřího v Praze-Hodkovičkách, na kterém vybudovali velký ateliér pro 82 soch. Marie do ateliéru investovala peníze, které získala prodejem své parcely na Barrandově.

Lidická tragédie

10. června 1942 Po atentátu na Reinharda Heydricha vybral státní tajemník Úřadu říšského protektora K. H. Frank pro exemplární trest Lidice v podstatě náhodně, podezření ze spojení obyvatel s atentátem se nikdy neprokázalo. K. H. Frank osobně dohlížel na srovnání obce čítající 104 domů se zemí. Muži a chlapci starší 15 let byli zastřeleni, ženy odtrženy od svých dětí a převezeny do koncentračního tábora Ravensbrück. Po válce se vrátilo 143 žen a po usilovném pátrání i 17 dětí. Celkový počet obětí dosáhl počtu 340 (192 mužů, 60 žen a 88 dětí – 82 nacisté nemilosrdně udusili v Chelmnu 2. července 1942, 6 chlapců zastřelili s muži).

„Těch prvních deset let pracovala na nadživotních sochách dvanáct až osmnáct hodin denně, nepřetržitě,“ vyprávěla pro Paměť národa její dcera Sylvia. Pracovala vkleče, vestoje, na štaflích. Kolikrát zapomínala jíst a pít. Marie psala také básně a v jedné z nich vystihla práci na sousoší: „Čas měřím na světlo a na tmu pouze, jak se rvu s hmotou, ve dne v noci hořím a nedbám příkoří a nouze – tvořím.“

Zatímco lidické ženy si Marii a její sochy zamilovaly a často ji v ateliéru navštěvovaly, kolegové se domnívali, že je šílenství dělat sochu každému dítěti. Navíc nebylo jisté, zda pomník bude moci stát v Lidicích, protože si ho nikdo neobjednal. Šlo o soukromou iniciativu, což za socialismu nebylo obvyklé. Tehdy se pomníky tvořily výhradně na zakázku. „Ze všech stran jsme slyšeli, že na to není objednávka. Ženy z Lidic za to bojovaly, ale komunističtí představitelé to nechtěli,“ vyprávěl Jiří.

Jejich ateliér navštěvovaly tisíce lidí z celého světa a sochy dětí nesmazatelně zapůsobily na každého, kdo je spatřil. Možná právě to vzbuzovalo závist a nepochopení. Marie dostávala nabídky na odkoupení, ale odmítala. Chtěla, aby se děti vrátily do Lidic.

Dvacet let života

V březnu 1989 Marie dokončila poslední sádrovou sochu a ze svých vlastních úspor nechala odlít první tři sochy do bronzu. Více nestihla. V předvečer sametové revoluce zemřela na infarkt, vyčerpaná nejen z dvacetileté každodenní práce na sochách, ale především z neustálého dohadování a bojů o existenci pomníku. „Ten boj byl zoufalý. Nebyl to jen boj se sochama. Já pořád říkal, ať to necháme být, ale Marie že ne, až z toho nakonec měla infarkt. V šedesáti pěti letech odešla,“ uvedl.

Díky úsilí jejího manžela a Mariiny dcery Sylvie se podařilo projekt dokončit, tedy sehnat peníze na odlití soch do bronzu, sestavit sousoší a umístit jej na lidickou pláň přesně tak, jak si Marie přála.

Shromáždění peněz se ukázalo být jednodušší než získání povolení pomník instalovat. Velkorysé dary přicházely z Dánska, Japonska, Německa i Anglie, po stokorunách přispívali jednotlivci. V roce 1992 se Jiří konečně dohodl s představiteli Lidic, kteří s umístněním sousoší souhlasili. „Při dalším jednání na ministerstvu kultury na to úředníci řekli, že to dílo není dost moderní. Tak jsem jim řekl, že to není dámský klobouk. Nakonec to umístění v Lidicích odsouhlasili,“ vzpomíná.

Úředníci požadovali, aby bylo všech osmdesát dva soch instalováno najednou. Neposlechnul je. Na louku v Lidicích je usazoval postupně. „Bylo to důležité, protože lidé viděli, že za jejich peníze skutečně něco vzniká. Že je nikdo nerozkradl, jak bývá zvykem,“ vysvětlil. Pomník dokončil v roce 2000 a rok poté ho daroval Lidicím.

Nedošlo tak na slova Miroslava Müllera, „vládce kultury“ v normalizačním Československu, který vedl oddělení kultury ÚV KSČ. „Kat české kultury“ Marii jednou řekl: „Ti tvoji parchanti tam stejně stát nebudou!“

Soudní dohra

Jiří si mohl po instalaci sousoší po mnoha letech oddechnout. Popíjel oblíbené červené víno a přemítal, zda Marie ví o tom, že její sen byl splněn. Pak se dozvěděl, že byla bez jeho vědomí vyměněna informační deska u památníku. S Marií si totiž přáli jen malá jména na boku pomníku, ne obrovskou desku s různými vysvětlivkami. S vedením Památníku Lidice nenašel společnou řeč a nakonec došlo i k soudu kvůli autorským právům, protože ho nechtěli uvést jako spoluautora.

Soud po několika letech rozhodl v jeho prospěch. Zůstalo v něm trochu hořkosti, ale zároveň dobrý pocit, že ani tentokrát nezklamal: „Důležité nejsou ty rozsudky nebo naše jméno. Důležité jsou ty mrtvé děti. Vždyť hodně lidí si myslelo, že lidické děti byly dány na převýchovu do Německa, a vůbec nevěděli, že byly nahnány do nákladního auta a tam jim byl hadicí puštěný plyn. To je přece strašné. Proto jsme chtěli, aby se nikdy nezapomnělo, že je něco takového možné.“

Občas se na podzim, když už v Lidicích nejsou turisté, chodí na sochy dětí dívat. Na otázku, jestli má nějaké přání do budoucna nebo vzkaz dalším generacím, odpovídá: „Nemám. Jen doufám, že jednou nedojde k tomu, že se budou ty sochy dětí rozlévat a vzniknou z nich sochy nějakého diktátora.“

A ještě jedna důležitá otázka: Opravdu vás nikdy nenapadlo ty nedodělané sochy rozprodat do zahraničí, když vám za ně byly nabízeny miliony?

„Ne. Byl to sen. A sen se neprodává.“

