„Ve spodní části mají zatím pouze kovový rastr pro vitráže, které teprve budou osazeny. Ty ještě hotové nejsou, ale už jsou vidět vitráže v budoucí kavárně, z různobarevných skel vtlačených do ocelové konstrukce,“ popsal část průběhu prací technický specialista libereckého magistrátu Jan Lajksner.

Na zdech v některých místnostech byly obnoveny původní malby.

Také barevnost se snažili stavitelé zachovat co nejpůvodnější a nejvíc autentickou době vzniku, a tak jsou některé vnitřní prostory v tónu starorůžovém. Dalším zajímavým místem je i původní koupelna se sloupy a kresbami řeckých motivů na zdech, které objevili až řemeslníci při přípravě elektroinstalací. Koupelna se v budoucnu využije jako počítačová učebna.

Archeologové v želivském klášteře objevili vzácnou pec. Vrátí ji zpátky pod zem

Dalším překvapením, které v rámci rekonstrukce vytanulo, byly i stropy v některých místnostech v přízemí. „Původně byly všechny tři stropy ve třech místnostech bílé, ale nakonec se ukázalo, že každý je trochu jiný. Na jednom je fládr na omítce a na štukách, tedy jde o nátěr, který předstírá dřevo. Na druhém stropě jsou zase skutečné dřevěné trámy, které byly přetřené na bílo, aby se tvářily, že nejsou dřevo, a třetí je zase štuková výzdoba,“ vysvětlil Lajksner.

Proč to tak bylo, jsou jen otázky, na které nikdo nedokáže dnes odpovědět. Zda šlo o módní záležitost, nebo tím chtěli majitelé předvádět svou zámožnost, to už se nikdo nedozví. „Proč to přetřeli, to také nevíme. My se už dostali k tomu přetřenému a jsme rádi, že se nakonec podařilo dohodnout, aby všechny tři stropy opravené byly,“ podotkl Lajksner.

Velkého oživení se dočká i zahrada a oranžérie. Stromy v parku se nekácely, ale došlo k prořezání keřů, aby se docílilo průhlednosti parku. Vidět je tak nyní i terasa se schody v rohu, kde byla původně fontána. Nyní se počítá s tím, že se z ní stane pódium použitelné třeba pro vystoupení. Někdejší oranžérie, která byla zazděná a rozdělená do pater, je nyní vybouraná a cihly nahradily vitráže. Nově toto místo poslouží jako kavárna s výhledem do zahrady. V ní si budou moci hrát děti, protože se počítá zejména s trávníkem, květinová výzdoba bude pouze drobná a po obvodu zahrady se objeví okrasné keře. Navíc přes zahradu bude druhý vstup do areálu.

Záhadný objev v Třeboni: Archeologové našli 30 koster, dva hroby vyvolaly otázky

A ještě jednu perlu stavebníci objevili v nejnižších částech Liebiegova paláce – původní rozlehlý skleník i s pařníkem z velmi pevné konstrukce a s důmyslným odvětráváním skrz zeď. O tom, že tam někdy něco takového bylo, se nevědělo. Místo bylo zcela zarostlé a nevyužívané.

Celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 264 milionů korun, předpokládaná dotace z evropských fondů by měla být ve výši 220 milionů korun, město by mělo zaplatit 44 milionů. „Je to ale ještě otázka toho, jak dopadne hodnocení dotace, které není u konce. Nyní se domníváme, že o dotaci nepřijdeme, ale zatím není definitivní, jak vysoká nakonec bude,“ řekla náměstkyně primátora pro rozvoj Radka Loučková Kotasová. Oproti původnímu plánu, který počítal s celkovou částkou na opravu ve výši 208 milionů korun, cena vzrostla. Důvodem je horší stav budovy, než se původně očekávalo.

„Ráda jsem chodila do Liebiegovy vily, když v ní byla galerie, pak hodně dlouho byla zavřená a teď všichni sledují, že se uvnitř něco děje. Pokud bude přístupná veřejnosti, což by podle toho, co jsem četla, měla a má být uvnitř i kavárna, určitě se z ní stane oblíbené a moc krásné místo v centru města. Až ještě vedle opraví tiskárny, bude město hned zase o něco krásnější,“ okomentovala aktuální dění v této části Liberce 59letá Marie Drahokoupilová.

Vila Johanna Liebiega mladšího (Liebiegův palác nebo Liebiegova vila – neplést s Liebiegovým zámečkem pod přehradou) je novorenesanční budova. Postavená byla v letech 1871–1872 podle plánů libereckého stavitele Gustava Sacherse pro rodinu barona Johanna Liebiega mladšího, syna jednoho ze zakladatelů textilního průmyslu na severu Čech. Budově se pro její krásu a velkorysost přezdívalo Palais Liebieg – Liebiegův palác. Vila je chráněna jako kulturní památka. Reprezentační i obytné interiéry stavby byly bohatě vyzdobeny štukovými stropy a dřevěným obložením. Všechny uměleckořemeslné součásti byly provedeny ve špičkové kvalitě a díky pozdějšímu kulturnímu využití se dispozice vily i velká část výzdoby zachovaly bez větších ztrát. V letech 1953–2014 ve vile sídlila Oblastní galerie Liberec a většina místních ji proto zná pod tímto označením.

Zdroj: wikipedia.org