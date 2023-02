Zbourání odůvodňoval majitel rizikem zřícení, ve čtvrtek 14. dubna 2022 večer proto stavebnímu úřadu městské části Brno-střed poslal oznámení o zahájení demolice. O den později likvidace začala. Na bourání zareagovali úředníci o bezmála týden později zprávou, že vlastník postupoval v souladu se zákonem s ohledem na rozsah poškození stavby, která ohrožovala majetek a zdraví lidí. Ve stejný den přitom obdrželi rozhodnutí ministerstva o prohlášení vily kulturní památkou.

Zkáza vily na Hlinkách: majitel už nechal rozebrat střechu, Brňané se s ní loučí

„Značné rozpaky vyvolává v rámci mého šetření vyžádané stanovisko starosty městské části Brno-střed (Vojtěch Mencl - pozn. red). Ten totiž k mému požadavku sdělil s odkazem na vlastní interní prošetření, že stavební úřad postupoval dle zákona, aktivně a nezpůsobil chátrání stavby. Že tomu tak nebylo, je zjevné nejen z výsledku mého šetření, ale již ze závěrů nadřízeného úřadu. Jako nefunkční se v tomto ohledu ukazují vnitřní mechanismy kontroly na úřadě městské části Brno-střed,“ zkritizoval postup ve zprávě o šetření ombudsman Křeček.

K obsahu zprávy se městská část zatím vyjadřovat nechtěla. „Obdrželi jsme ji před několika dny a nyní máme třicet dní od doručení na to, abychom ji nastudovali, doplnili podklady a připravili ke zprávě naše stanovisko. Zprávu o šetření veřejného ochránce práv předal starosta k vyřízení tajemníkovi úřadu, který je odpovědný za výkon přenesené působnosti, tedy státní správy. Vzhledem k tomu, že právě probíhá shromažďování podkladů, nelze předjímat naši odpověď,“ uvedla mluvčí radnice Brna-střed Kateřina Dobešová.

Zbyly pouze sutiny: podívejte, jak bagry zdemolovaly vilu u výstaviště v Brně

Tajemník Petr Štika na dotazy Deníku odpověděl, že je na vyvození konkrétních závěrů dosud brzy. Současně upozornil, že ombudsman nemá dostatek informací, což podle něj v dokumentu sám přiznává. „Ve věci jsem se celou dobu snažil působit pozitivně a jednat v zájmu památky, i když to skončilo tak, jak to skončilo. Pokud bude potřeba učinit nějaké změny, rádi to uděláme. V tuto chvíli ale ještě nevíme, jaké by měly být, a proto musíme počkat teprve na závěrečnou zprávu,“ nechal se slyšet Štika.

Ombudsman Křeček sice uznal, že tajemník od počátku kauzy v předloňském květnu prováděl na místě četné kontroly, ty se ale po celou dobu míjely účinkem. Pochybením stavebního úřadu městské části byla špatná reakce na nesrovnalosti v postupech stavebníka tak, jak vyplynuly z jednotlivých kontrolních prohlídek. „Skutečnost, že stavební úřad ponechal vilu, u níž měl zcela jasné důkazy o záměru stavebníka na její demolici, téměř rok bez jakéhokoliv dozoru, považuji za klíčové pochybení. To zcela nepochybně přispělo k tomu, že se stav vily v důsledku jejího dlouhodobého chátrání a zanedbání údržby ze strany jejího vlastníka zásadně zhoršil,“ poukázal Křeček.

Demolují historickou vilu na Hlinkách: podívejte se, jak ji už stihli rozebrat

Podle něj jde o střet soukromého zájmu vycházejícího z práva vlastnit majetek a zájmu veřejného, který představuje ochrana kulturně-historického dědictví státu. „Dodávám, že nejsem zastáncem striktních postojů požadujících zachování jakékoli historické budovy v sídlech. Na druhé straně ani nemíním ze své pozice jen přihlížet tomu, aby byly ekonomické zájmy v lukrativních částech historických sídel upřednostňovány před respektováním urbanistické struktury území a zachováním historických budov, které jsou v dobrém stavebně-technickém stavu,“ napsal Křeček ve zprávě o šetření.

Brněnští památkáři označili zboření historického domu již krátce po demolici za památkovou, kulturní i morální katastrofu. Dle jejich názoru vyústila situace do bodu zániku především snahou vlastníka stavbu zlikvidovat. „Představovala cenný příklad originálně řešeného domu zbudovaného na starších základech ve svažitém terénu v historickém prostředí. Nepravidelné členění a náročná novorenesanční fasáda spolu s dřevěnou lodžií činila z domu mimořádný památkový objekt, který v kontextu s okolní secesní zástavbou vytvářel architektonickou a urbanistickou hodnotu,“ zhodnotil před časem Aleš Homola z Národního památkového ústavu.

Na místě vily parkují auta: připomeňte si, jak se brněnské klenoty mění v suť

Na rozuzlení kauzy si však Brňané přihlížející osudu vily ještě počkají. „Vydání zprávy o šetření je první z klíčových momentů v šetření veřejného ochránce práv. V této zprávě shrnul své dosavadní poznatky. Zprávu dostaly úřady a mají prostor se k ní vyjádřit. Na základě vyjádření úřadů ombudsman buď šetření uzavře, nebo může vydat takzvané stanovisko, kde navrhne opatření k nápravě,“ popsala další postup mluvčí úřadu ombudsmana Markéta Bočková.