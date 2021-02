Krumpáč, fréza či bolavá záda? Zapomeňte! V plumlovském kempu Žralok přišli na geniální a nízkonákladovou metodu. Stoletý pařez o metrovém průměru dokáží zlikvidovat za jednu noc, téměř zadarmo, přitom si opečou špekáčky a ještě se pokochají unikátní podívanou.

Vypalování pařezů v plumlovském kempu Žralok | Video: Petr Piňos

Vykopat ze země staletý pařez je fuška. To potvrdí každý, kdo měl s podobnou lopotou co do činění.