Liliovník tulipánokvětý. To je název exotického stromu, který vypadá trochu jako z pohádky. Jeho květy připomínající tulipány jako by na větve ani nepatřily. V současné době můžete dřevinu původem ze Severní Ameriky obdivovat například v obci Rouské nedaleko Hranic na Přerovsku.

Květy liliovníku tulipánokvětého. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Pozoruhodný strom roste v parčíku Rozárka uprostřed obce Rouské. Obdivovat větve obsypané květy mohou místní vůbec poprvé. Mladé liliovníky totiž obvykle nekvetou, květy se začínají objevovat nejdříve deset let po vysazení.

„Prostranství Rozárka vzniklo asi před třinácti lety. Chodím tudy pravidelně na procházky s pejskem a kvést ho vidím opravdu prvně. Je to naprostá nádhera, kterou bych přála vidět každému. Když se podíváte do koruny, je to sám květ,“ popsala místní obyvatelka Liběna Hrešková.

Za vidění stojí liliovník také na podzim, kdy se jeho koruna zbarvuje do žluta.