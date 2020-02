Nejprve je však potřeba přiblížit aktuální dění ohledně firmy Lime. Před týdnem v tiskové zprávě oznámila, že „chce přispět k rozvoji cyklistické infrastruktury pro jízdu i parkování a zároveň ukázat, že má zájem být městu dlouhodobým a důvěryhodným partnerem“.

Provozovatel strojů, na jejichž konstrukci vyniká limetkově zelená barva, totiž čelí dlouhodobé kritice velké části veřejnosti i některých zástupců místních samospráv. Také proto nyní Lime chce nabídnout jakési „bolestné“ - bikesharingové služby, kam patří kromě společnosti Lime ještě třeba Rekola, Freebike či Re.volt, totiž jsou z povinnosti platit za zábor veřejného prostoru vyňaty.

Ale podle provozního manažera Ondřeje Širokého se Lime cítí zavázána k tomu, aby využívání chodníků a cest v parcích Pražanům kompenzovala. „Zároveň bychom velmi chtěli přispět k postupnému budování lepší infrastruktury pro cyklisty a uživatele ostatních lehkých dopravních prostředků,” popsal Široký s tím, že by mohla být řešením fixní platba za každou uskutečněnou jízdu, aby byl systém spravedlivý pro všechny provozovatele.

Lime stále nesplnil podmínky, tvrdí radní

Jenže radní pro dopravu Scheinherr se o tom dozvěděl jen z médií. „Možná by bylo lepší, kdyby to firma nejdříve napsala mě a pak to dala do médií,“ řekl Pražskému deníku v úterý. „Stále nesplnili podmínky, které jsem jim zadal. Memorandum s nimi nehodláme zatím uzavřít. Jsme připraveni osadit některé zákazové značky nebo zakázat jim vjezd kompletně, pokud nevyjdou městu vstříc. Místní občané budou mít k vjezdu na svých koloběžkách samozřejmě výjimku. Pro nás je stěžejní bezpečnost a veřejný prostor,“ dodal Scheinherr.

V případě, že by se jednání opravdu rozběhla a dospěla k dohodě, Praha by mohla získat více peněz na vybudování stojanů na kola, případně „checkpointů“ – parkovacích míst – pro sdílená kola a elektrokoloběžky. V ulicích metropole jich totiž momentálně tolik není a (především) elektrické stroje od Limu překážejí chodcům a válejí se všude možně. V některých evropských městech přitom podobný servis pro cyklisty mají i s ohledem na propojení s městskou hromadnou dopravou.

V Praze musí o instalaci stojanů na kola požádat magistrátní Technickou správu komunikací (TSK) jednotlivé městské části. Žižkovská radnice ve středu přijala usnesení o rozšíření stávajícího systému preferovaného parkování kol na území Prahy 3. Podle místních politiků se jedná o metodu „cukru a biče“ pro poskytovatele sdílených služeb.

Žižkov a okolí bude mít 180 míst pro kola

„Tady je 180 míst na území Prahy 3, kde jsou – nebo budou postupně osazovány – stojany na kola. Motivujte svoje klienty, aby parkovali zde a nikde jinde, jinak u nás nepodnikejte,“ popsal zjednodušeně Pražskému deníku Matěj Žaloudek (Strana zelených), předseda radničního výboru pro územní rozvoj.

V důvodové zprávě schváleného materiálu, který projednal i dopravní výbor, se píše: „Lokality se nacházejí v prostorách chodníků, kde nedochází ke kolizi s chodci a zhoršení průchodnosti veřejným prostorem. Předpokládá se, že lokality budou postupně osazovány cyklostojany TSK či vyznačovány vodorovným dopravním značením.“

Pražský deník má k dispozici i mapku (viz obrázek), kde jsou zeleně vyznačena parkovací místa z minulého roku, červená barva ukazuje místa, kde přibudou stojany v tomto a příštím roce. „Pro lepší propagaci a komunikaci systému parkování kol byl zvolen název CYRIL,“ oznámila Praha 3 v souvislosti s touto novinkou. Radnice tvrdí, že CYRIL může být na základě podnětů od občanů i vývoji dopravní situace a taky konkrétních úprav veřejného prostoru.

„Zavádíme systém, který má samozřejmě podpořit hlavně to, aby lidi v naší čtvrti používali kola. Stojany na kola jsou základním vybavením každého úspěšného evropského města. Širokou nabídkou míst zároveň vycházíme vstříc sdíleným službám, ale současně budeme asertivně požadovat, aby ho i respektovali,“ okomentoval krok Prahy 3 pro Pražský deník místostarosta Ondřej Rut (Strana zelených). CYRIL navíc radniční rozpočet nezatíží, náklady totiž platí TSK.

„Boom sdílených kol a koloběžek to akceleroval, ale mít hustou síť stojanů ve městě je prostě normální věc. Není to žádný zábor pro soukromé podnikání či něco podobného,“ dodal zastupitel Žaloudek.