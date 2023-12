V Horní Plané jezdí převoz v zimě jako jediný na Lipně, prámy ve Frymburku a v Dolní Vltavici jsou už od podzimu na břehu. „V pátek jsme ale museli provoz nečekaně ukončit. Před polednem se rozfoukal takový vichr, že nám od bývalého mlýna utrhl asi desetihektarovou kru,“ popsal kapitán Karel Kukačka.

„Celé to prasklo a hrnulo se to na nás. Kdybychom nechali lodě na kotvišti, asi bychom měli problém. Led by nám je vyhrnul na břeh nebo by se utrhaly řetězy a lodě by zůstaly viset na přístavišti pro parníky,“ doplnil.

Museli proto rychle s oběma loděmi zamířit do bezpečí na protější břeh. „Rychle jsme je obě schovali na Bližší Lhotu do zátoky. Museli jsem počkat, než vítr led rozbije. A nakonec jsme museli s kolegou oba dva do trenýrek,“ smál se převozník. „Od pátku totiž výrazně stoupla voda. Bylo jí tam tak přes metr a my museli povolit řetězy. To bylo otužování,“ dodal.