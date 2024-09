Vodní záchranáři přijeli do Jeseníku ve chvíli, kdy řeka nabrala značnou dravost.

„Krátce poté přišla výzva na převrácené auto s lidmi v Lipové-lázních. Díky tomu, že jsme měli dobré terénní auto, jsme byli schopni se dostat i přes tu kritickou situaci i do míst, kam policie ani hasiči už nemohli. Namístě byl obrovský proud. Vůz jsme hledali přes hodinu, a to jsme jeli hodně daleko po proudu. Vzdali jsme to, když nám voda šla už přes kapotu. Na záchranu by už bylo pozdě,“ popsal prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smékal. Řekou v té chvíli podle něj pluly celé obrovské stromy.

Vzápětí byli vodní záchranáři povoláni k tonoucímu člověku ve Vidnavě, která je od Jeseníku vzdálená 15 kilometrů. V té chvíli však byly už toky na extrémním stupni ohrožení, voda se valila ze všech stran.

„Zkusili jsme to přes Českou Ves, ale za ní už jsme neprojeli. Když jsme se vraceli minutu poté, nebyla tam půlka silnice. Proletěli jsme ještě zpět a na Vidnavu jsme jeli z druhé strany. Dobývali jsme se tam asi 40 minut. Vidnava už byla v kritickém stavu. Na náměstí jsme našli opuštěnou, utopenou a nepojízdnou sanitku. Našli jsme posádku s pacientem, kterého včas vytáhli, nebyli jsme ho ale už schopni transportovat. Přiletět nemohla ani žádná letecká služba,“ vylíčil dramatické chvíle šéf vodních záchranářů.

Pacienta stabilizovali a ponechali v péči zdravotní sestry.

Stěžejní otázka

Ve chvíli, kdy voda zaplavila území, strhla mosty a řadu silnic, museli zdravotničtí záchranáři vyřešit otázku, jak mají poskytovat pomoc v odříznutém Jesenicku a Javornicku. Právě vodní záchranáři se pro ně stali stěžejními pomocníky - v terénním autě vozili jejich posádku až do pondělí.

„Žádný odvoz člověka z této oblasti nebyl možný, a to ani letecky, nedovolilo to ani počasí. Vrtulníky začaly létat až v pondělí,“ řekl Smékal. V terénu byl s kolegou denně 15 až 17 hodin.

Další čtyři posádky vodních záchranářů operovaly v Jeseníku, v Loučné nad Desnou a v Hanušovicích, v kritických místech pomáhali s evakuací. Jen v Jeseníku zachránili i za pomoci hasičů několik desítek lidí pomocí člunů.

I díky této pomoci tak olomoucká krajská záchranná služba i přes provizorní podmínky v této odříznuté oblasti vůbec zachovala provoz, poklonu složil šéf vodních záchranářů i samotným javornickým zdravotnickým záchranářům, kteří měli perfektní znalosti z terénu. „Poznali jsme se náhodou až ve Vidnavě, kde byli úplně v háji s utopeným autem na náměstí a vůbec nevěděli, že jim někdo jede na pomoc…Stanou se z nás asi přátelé napořád,“ dodal.

Vodní záchranáři již od soboty operují nejen v Jeseníku, ale i na Javornicku, v odříznuté oblasti suplovali kola i ruce zdravotnické záchranné službě, která „utopila“ svou sanitku ve Vidnavě. Službu tam budou držet až do konce týdne, dokud se cesty neopraví.