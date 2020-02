Matěj Hošek je šestnáctiletý hoch, který trpí od malička těžkou formou Aspergerova syndromu s hlubokými úzkostmi. Rodiče si s ním dlouho nevěděli rady, až mu jednou do ruky dali mapu pražské MHD. Matěj si mapy okamžitě zamiloval a našel v nich tolik hledaný klid.

Tak vznikl dobročinný projekt Maappi. Na e-shopu si lidé mohou koupit různé předměty s motivy Matějových obrázků. Získané peníze pak Hoškovi věnují zpět do systému psychiatrické péče a školství, aby zlepšili život lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

Jiný pohled na svět

„Věřím, že jednou po Praze nebo jiných městech budou lidé jezdit v mém modelu tramvaje nebo metra, stát v budově nádraží, které se již nyní ukrývá v mém notebooku nebo chodit na výstavy obrazů, protože má vášeň pro malování se posunula od map dál, například k portrétům. Chci lidem ukázat svůj pohled na svět, který je jiný, ale doufám, že může být obohacující,“ svěřuje se autistický mladík na webových stránkách.

Nyní ve spolupráci s vedením hlavního města boduje s podobu pražského metra v budoucnosti tak, jak ji vidí on sám. Cestující si budou moci vybrat mezi zelenou, bílou nebo růžovo-červenou variantou speciální Lítačky. K dispozici jich bude 20 tisíc. „Pořízení speciálního designu bude možné pouze v kontaktním centru Lítačky ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze,“ upozornil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Vydáním limitované edice karty Lítačka s designem Maappi jsme chtěli podpořit nejen Matějův projekt, ale také nabídnout Lítačku v nové, zábavnější podobě. Jsem přesvědčen, že se cestujícím nové motivy budou líbit a že se z nich stanou třeba i sběratelské kousky,“ uvedl v tiskové zprávě primátor Hřib.

Na facebookové stránce pak představil tuto novinku a na závěr dodal, že Praha plánuje průzkum na přejmenování mobilní aplikace PID Lítačka. „Jak by se podle vás mohla jmenovat?“ táže se Hřib. Mnozí diskutující otázku pochopili tak, že by snad měla změnit karta, kterou exprimátorka Adriana Krnáčová (ANO) nahradil červenou – a kvůli spojení s érou Pavla Béma (tehdy ODS) pro mnohé kontroverzní – Opencard.

Každý primátor musí mít „svoji“ kartu MHD

Mnoho návrhů zní, jak byli Pražané zvyklí kupónům a kartám na MHD říkat: Tramvajenka. „Ale karta platí i pro metro, autobusy, přívozy i lanovku,“ upozornil však v diskuzi primátor Hřib. Pak by připadal v úvahu jiný lidový název: Legitka. „Dejte pokoj s tím přejmenováním!“ napsal jeden z uživatelů sociální sítě. pár diskutujících ironicky poznamenalo, že každý primátor musí mít „svoji“ kartu MHD.

Městská rada pod vedením koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) před rokem o přejmenování Pražské integrované dopravy (PID) na Metropolitní integrovaná doprava (MIND) a s tím spojenou změnou Lítačky. V červnu pak radní rozhodli, že zelená karta zůstane, ale městská firma Ropid, která organizuje MHD v metropoli a okolí dostane novou vizuální identitu. V aktuální Hřibově výzvě je spíš snaha přiblížit mobilní aplikaci zahraničním turistům a cizincům využívající veřejnou dopravu.

Podle Hřiba je nainstalování Lítačky do mobilu ideální řešení pro ty, kteří nechtějí využívat žádnou kartu. „Sám jsem si Lítačku do mobilu nahrál a za mě velká spokojenost. Mám tady k tomu i pár pěkných čísel. Uživatelé si Lítačku nově nainstalovali do svých téměř 32 tisíc mobilních zařízení. Aplikaci si od jejího spuštění stáhlo více než 630 tisíc uživatelů, pravidelně ji využívá přes 170 tisíc uživatelů,“ dodal pražský primátor.