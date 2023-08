„Moc hodná sestřička z interny.“ Nebo. „Super sestra,“ oceňují lidé z Litoměřicka na sociálních sítích Růženu Hanuskovou. Zdravotní sestra z litoměřické nemocnice je totiž unikátem. Už padesát let působí na tamní interně, nyní ji za to ocenilo město i vedení špitálu. Dlouhá léta byla staniční sestrou, dosud pečuje o pacienty na ranní směně.

Růžena Hanusková pracuje na interně v Litoměřicích už 50 let | Foto: Krajská zdravotní/Ivo Chrástecký

Empatická, plná optimismu, lidská, ale také výborná odbornice. Tak Růženu Hanuskovou hodnotí kolegové. Stále v Litoměřicích pracuje na plný úvazek, práce ji i po tolika letech pořád hodně baví. „Měla jsem čtrnáct dní dovolenou s vnoučaty, ale jakmile jsme je odvezli, už jsem doma říkala, že se zase do práce těším. A to je pravda. Člověk je v práci většinu času a je to tady vlastně jako moje rodina,“ usmívala se Růžena Hanusková během slavnosti, kdy ji ocenilo město, vedení Krajské zdravotní i litoměřické nemocnice.

„Původně jsem přitom na profesní dráhu ve zdravotnictví vůbec nepomýšlela. Jako první jsem měla podanou přihlášku na pedagogickou školu. Protože jsme ale tehdy museli mít napsané školy dvě, vymyslela jsem zdravotní. Vše se nakonec seběhlo tak, že jsem vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ústí nad Labem a začala pracovat v Litoměřicích, kde jsem posléze nastoupila v nemocnici na internu,“ pokračovala. „Vůbec se mi nechce věřit, že uteklo už padesát let. Všem, kdo si vzpomněli, moc děkuji,“ dodala.

Opravdová rarita

Padesát let v jedné nemocnici, dokonce na jednom pracovišti, to je až neuvěřitelné. „Je obdivuhodné, že je paní Růženka padesát let prakticky u jednoho zaměstnavatele a celou tu dobu se věnuje internímu oboru. Což je opravdu rarita. Řadu let pracovala jako staniční sestra a dosud pracuje na plný úvazek na ranní směně. Když se v nemocnici mluví o Růžence, je naprosto jisté – a to tu máme téměř tisíc zaměstnanců – že se hovoří právě o ní,“ ocenil ředitel litoměřické nemocnice Vladimír Kestřánek.

„Její výjimečnost tkví v mnoha pohledech. Ceníme si nejen jejích odborných znalostí a dovedností, ale vážíme si zejména její lidskosti, otevřenosti, upřímnosti a neutuchajícího optimismu a dobré nálady. A to je zejména v současné náročné a hektické době velká vzácnost. Velmi si vážíme toho, že je tu s námi, a chtěl bych vyjádřit za Nemocnici Litoměřice, kolegy i pacienty velké poděkování,“ dodal Kestřánek.

Oslavenkyně převzala poděkování od domovské nemocnice, ale také od Krajské zdravotní, pod kterou litoměřický špitál patří. Dostala také pamětní list od starosty města. „Gratulujeme a přejeme jubilantce při jejím nezměrném elánu ještě mnoho adeptů pro předání zkušeností i spokojených pacientů,“ popřála Krajská zdravotní.