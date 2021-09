Kdy se do Litomyšle zase naplno vrátí zahraniční turisté a zvláště pak Japonci, nelze nyní vůbec odhadnout. „Obávám se, že návrat japonských turistů nebude jednoduchý. Jeden z jejich požadavků je bezpečná destinace. Tuto výsadu jsme však kvůli covidu ztratili. Bude trvat dlouho, než se zapomene na to, že jsme byli v období pandemie nejhorší na světě,“ uzavřela Severová.

Litomyšl má turistům co nabídnout, a tak se stala cílovou destinací na výlety, jako je Český Krumlov nebo Kroměříž. „Malá města typu Litomyšl s památkou UNESCO tak velký rozdíl v turistické sezoně nepociťují. Nejsme převážně odkázáni na zahraniční cestovní ruch, ale těžíme z domácí příjezdové turistiky,“ dodala Brýdlová.

„V roce 2020 to bylo horší, nikdo ze zahraničí kvůli covidu nepřijel,“ podotkla Blanka Brýdlová, vedoucí litomyšlského informačního centra. Městu chybí návštěvníci z Japonska, USA nebo i Ruska.

Covid a různá omezení se ale zásadně podepsaly na cestovním ruchu. Zahraniční turisté se dnes v Litomyšli objevují jen minimálně, ale o to více jezdí Čechů.

„V minulých letech jsme měli obsazenost hotelu zahraniční klientelou přibližně 70 procent vůči 30 procentům hostů z Čech. Náš hotel byl cílený spíše na klientelu, která přijížděla na služební cesty, a to doslova z celého světa. Nejvíce převažovalo Německo, Itálie, Francie,“ uvedla Aneta Fišerová z litomyšlského hotelu Aplaus.

