„Jak to vidím? Špatně. Moc špatně. Z Jeseníků to valí sem. Do toho Třebůvka je vysoko,“ kroutil hlavou zhruba sedmdesátník. Přijel na kole. V sobotu už podruhé. „Říkávám, to bude hodně vody,“ loučil se.

Z kamenného mostu, nejstaršího na Moravě, v tu chvíli shlížela dolů zhruba desítka lidí. Další v dešti stáli na březích Moravy. Na levém, v blízkosti mostu stavěli hasiči zábranu z pytlů s pískem.

„Snad to pomůže. Dívala jsem se na ně chvíli z okna, teď jsem vzala holky ven na procházku,“ poznamenala zhruba čtyřicátnice.

Bydlí v panelovém domě hned u řeky. „Řekli, ať přeparkujeme auta, to jsme udělali. Co můžeme dělat? Držet palce. Modlit se,“ pokrčila rameny.

Hodně velká voda

Podle starosty Litovle Viktora Kohouta se město připravuje na hodně velkou vodu.

„Čísla se neustále mění, modely se přepočítávají. Všechny indicie ale vedou k tomu, že se vrátí rok 2006,“ uvedl.

Třetí stupeň v Litovli vyhlásí v sobotu večer. Jenže voda půjde ještě výše.

„Krize přijde zítra a pozítří. Rozlivy známe, vytáhli jsme i fotky z archivu. Nevíme ale úplně přesně, jak se voda zachová, co pojmou lesy nad námi, nebo co nám taky připlave,“ popisoval v sobotu vpodvečer.

Město nabídlo lidem z ohrožených lokalit pytle s pískem. Objednalo 90 tun materiálu. Zájem byl obrovský.

„Během tří hodin byl pryč. Doporučujeme i pěnu kolem dveří a oken v nízko položených místech,“ vyjmenovával Viktor Kohout, jaké informace šly směrem k občanům. „Další prohlášení právě chystám. Za chvíli bude další povodňová komise,“ přiblížil.

Hlásí se dobrovolníci

Během příprav ochrany města v sobotu zažil i příjemné chvilky. Hlásí se dobrovolníci, kteří chtějí pomoci.

„Dokonce paní volala, že uvaří kastrol polévky a usmaží patnáct řízků. Bylo to moc milé,“ usmál se starosta Hanáckých Benátek – Litovel se rozkládá na šesti ramenech Moravy.

Nejhorší bude pondělí

Kulminaci Moravy očekává povodňový štáb v neděli večer. „Přes noc na pondělí a v pondělí bude situace nejhorší,“ tuší Viktor Kohout, kdy bude těžko.

Podle něj by při současné situace výrazně nezafungovala ani protipovodňová opatření, která jsou ve městě od katastrofální povodně v roce 1997 stále jen na papíře. Nultá a první etapa za jednu miliardu korun by ochránila město před dvacetiletou vodou.

Jedná se o projekt Povodí Moravy. Na městě je, aby vykoupilo potřebné pozemky, což se postupně daří, ale dlouho to trvá.

„Máme tam přes 100 majitelů, někteří nežijí, jiní jsou někde v Argentině. Vzali jsme si na to agenturu a postupně se to vykupuje,“ popisoval přípravy. „Současně ale hledáme i alternativní řešení,“ naznačil starosta.

Hrozivá Třebůvka

K vodě valící se z hor se nad Litovli přilévá i voda z rozvodněného přítoku Moravy - Třebůvky. V Lošticích byl v sobotu dopoledne dosažen třetí stupeň a hladina šla stále nahoru.

„Začíná se nám to vylévat na silnice. Situace se zhoršuje. Domy zatím ohroženy nejsou. Všichni sledujeme situaci,“ shrnula po 17. hodině starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová.

Lidé v problematických lokalitách by podle ní měli být připraveni. „Hasiči rozdali pytle s pískem. Apelovali jsme opakovaně, aby si z přízemních prostor a sklepů vyklidili věci. Více už udělat nemůžeme, mimo to, abychom odstraňovali překážky v korytě,“ popisovala.

VIDEO: Hasiči v koryta Třebůvky v Lošticích odstraňují kmeny, 14.9.

Obrovské nasazení hasičů. V Lošticích odstraňují kmeny a uvolňují koryto Třebůvky, aby narůstající masa vody mohla z města plynule odtékat. Noc na sobotu bude těžká. | Video: Tauberová Daniela

Třebůvka by měla kulminovat v noci na neděli. Situace se ale mění. Původní model byl příznivější - hladina se měla zastavit na třetím stupni. V 17:00 dosahovala výšky 245 centimetrů, což je 25 centimetrů nad limitem pro trojku.

„A roste to dále. Kdy dojde ke kulminaci, těžko předpovídat,“ dodala s obavami starostka města.