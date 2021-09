Přístup k internetu zdarma nabídlo obyvatelům a turistům město Litovel. Hned na 15 místech. Připojit se mohou třeba v čekárně na poliklinice, na koupališti či sousedním workoutovém hřišti. O digitalizaci a využití voucheru WiFi4EU se psalo i v Bruselu. Článek o Litovli vyšel na oficiálních webových stránkách Evropské komise.

Litovel nabízí wifi připojení zdarma na 15 veřejných místech - i na koupališti či workoutovém hřišti. Září 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Litovel, skrytý klenot Moravy ležící asi 200 km východně od Prahy, je jednou z 312 obcí, které v Česku využily voucher WiFi4EU,“ stojí v úvodu článku s názvem WiFi4EU stories: an interview with the Mayor of Litovel, Czechia.