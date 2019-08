Devastaci lokality na okraji Litvínova mají zabránit další radniční projekty. Jeden zastupitel bude přímo u toho.

Sídliště Janov | Foto: archiv Deníku

Opoziční zastupitel Petr Globočník (Litvínov DO TOHO!) udělal něco, co komunální politici obvykle nedělají. Uprostřed sociálně vyloučené lokality Janov koupil zanedbaný opuštěný dům starý přes sto let a začal ho opravovat. Nahoře bude bydlet a dole vytvoří s dalšími nadšenci zázemí pro Sociokulturní centrum Libuše, které má sloužit k obnově dobrých sousedských vztahů a komunitní práci.