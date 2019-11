„Cílem je zlepšení kvality bydlení na sídlišti Koldům, rozšíření herních ploch a mobiliáře v okolí a rovněž zřízení nových kamerových bodů, pomocí kterých bude nově revitalizované území monitorováno,“ sdělila starostka Kamila Bláhová.

Litvínov nedávno vyhlásil zakázku na stavební práce a její výsledky vyhodnocuje. Současné malé dětské hřiště za Koldomem se rozšíří o dvě lanové dráhy, trampolínu, pískoviště, houpačky a další herní prvky pro děti od tří let, vedle budou konstrukce na cvičení pro mládež, dospělé a seniory. Samostatné bude posilovací workoutové hřiště doplněné o prvky pro akrobatické překonávání překážek (parkour). Zakázka obsahuje i lavičky, koše, stojany na kola, psí pisoáry, ošetření zeleně, výsadbu keřů a instalaci ptačích budek.

Zchátralé betonové plochy zmizí, komunikaci ze starých panelů nahradí chodník ze zámkové dlažby a trávník protnou cestičky z betonových desek. Hřiště se zákazem kouření a pití alkoholu budou mít svůj provozní řád a informační tabuli, kde se lidé dozvědí, pro jakou věkovou skupinu jsou určené.

Areál, který bude sloužit k pohybu i odpočinku, se má začít budovat na jaře. Projekt má podporu Státního fondu rozvoje bydlení, který městu proplatí polovinu nákladů z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Záměr schválili zastupitelé letos v dubnu. „Dětí je tu dost a mladých rodin bude určitě přibývat, takže nové hřiště je potřeba. Když se poblíž udělá i plánovaná plavecká hala a skatepark, lidi to sem přitáhne,“ sdělil 35letý Stanislav Románek z Koldomu. Vadí mu ale, že po 22. hodině za domem zhasnou lampy a rozsvítí se až kolem páté ranní. „Dobu svícení bych prodloužil, protože jde o bezpečnost lidí, kteří například venčí psa nebo chodí do práce,“ upozornil s ohledem na budoucí rozvoj areálu, kde nevylučuje ani riziko vandalství. Proto uvítal, že zóna bude pod kamerovým dohledem.

„Nové hřiště je dobrý nápad, ale bude spíš pro lidi, co tu bydlí, pro nás z města ne,“ sdělila u Koldomu kolemjdoucí žena z opačné strany Litvínova.

Podnětem byla i anketa

Město loni dělalo anketu, která mapovala spokojenost obyvatel Koldomu s prostředím, ve kterém žijí. Z průzkumu vyplynulo nízké hodnocení kvality oddechových prostor a nedostatečné vybavení dětského hřiště. V obytném komplexu v době ankety žilo celkem 42 dětí ve věku do 10 let a 150 obyvatel starších 60 let, kteří kromě koupaliště, lesa a cyklostezky nemají v docházkové vzdálenosti žádné další možnosti pro pohyb a cvičení.

Obytný objekt Koldům (Kolektivní dům) postavený v letech 1948-1950 je proslulou stavbou československé poválečné architektonické avantgardy. Experimentální dům kdysi zahrnoval veškeré služby pro své obyvatele od společné jídelny po školku. Nadále zůstává technickou památkou.