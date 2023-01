Dané jezero v parku Boženy Němcové je v majetku města. „Odbor stavební a životního prostředí společně s Povodím Odry a Českou inspekcí životního prostředí úhyn ryb v jezeře šetří,“ řekl ve středu 4. ledna Deníku mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Výsledky budou do deseti dní

Podle něj byly tento týden odeslány vzorky ryb a vody do laboratoří v Olomouci. „Na výsledky se teď bude čekat asi deset dní. Podle testů, které na místě provedli hasiči a Povodí Odry, je ve vodě dostatek kyslíku a nebyly ani zjištěny žádné ropné látky ve vodě a jiné chemikálie,“ pokračuje mluvčí města.

„V diskuzích na sociálních sítích se objevují příspěvky s radami, že se měly ryby před odbahněním odchytit. Technicky to však není možné, protože jezero není možné vypustit. Jedná se o slepé rameno Olše. Určitě by po vypuštění bylo i jednodušší odbahnění. V posledních dvou letech se však už do jezera nenasazovaly nové ryby a rybáři měli povoleno ulovit více ryb než je běžně povoleno,“ doplnil mluvčí magistrátu.

Policie zatím v této záležitosti šetření nevede. „Zmiňovaný úhyn ryb byl policii oznámen, ovšem do této chvíle nebyly zjištěny okolnosti, které by nasvědčovaly, že mohlo dojít k protiprávnímu jednání,“ řekla policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Areál Lodičky v parku Boženy Němcové patří k nejoblíbenějším místům obyvatel Karviné, ale i okolí, zajíždějí sem i návštěvníci z Polska. Děje se tak v letní sezoně, kdy zde Iniciativa Dokořán provozuje oblíbené letní občerstvění s výběrovou kávou, pivem a další nabídkou. V areálu se pak celou sezonu konají také koncerty, besedy, cvičení jógy a spousty dalších kulturních a společenských aktivit.

Deník situaci nadále monitoruje a bude přinášet aktuální informace.