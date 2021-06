Na lodě přispívá i nejedno město na řece. Například Ústí nebo Děčín. Dokonce zůstávají součástí integrované Dopravy Ústeckého kraje a lze na nich použít klasickou krajskou jízdenku. Se změnou vládnoucí koalice změna nepřišla a současná administrativa hejtmana Jana Schillera s turistickou plavbou počítá.

Lodní linka s označením T91 (dříve linka 901) na trase mezi Ústím, Litoměřicemi a Roudnicí bude fungovat do října. Stejně tak mezi Ústím, Děčínem a Hřenskem značená jako T92. I v letošním roce počítá krajská doprava s několika mimořádnými plavbami do Bad Schandau, Mělníka a Brandýsa nad Labem. „Kraj lodní dopravu ročně dotuje pěti miliony korun. Chceme to rozjet i příští roky, do budoucna s tím tedy počítáme,“ potvrdil krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč (ANO 2011).

Kompletní plavební řád je k dispozici na webu kraje, odkazuje na něj i Labská plavební společnost. Nabízí řadu turistických a odpočinkových plaveb, například za vínem do Roudnice. Podobně i do německé Pirny či skalní pevnosti Königstein. Samotné plavby do Německa bez omezení budou možné od 19. června, ale délka pobytu nesmí přesáhnout 24 hodin. Pro samotnou plavbu lodí do SRN není nutný žádný test ani očkování. „Pro návštěvu lodní restaurace ovšem platí stejná nařízení jako v kterékoliv restauraci v ČR,“ upozornila manažerka Eva Jurčová z Labské plavební.

Město Děčín u Labské plavební společnosti objednává na trase z Děčína do Hřenska stovku provozních dní lodi, a to v turistické sezoně od začátku května do konce října. Linka je v provozu v červenci a srpnu každodenně, v ostatních měsících pouze v pátek, sobotu a neděli. Na trase obsluhuje přístaviště v Děčíně, Dolním Žlebu a ve Hřensku. „Zastupitelstvo města letos pro Labskou plavební společnost na provoz osobní lodní dopravy schválilo dotaci ve výši 360 tisíc korun,“ informoval mluvčí Děčína Luděk Stínil.

Ačkoliv poslední rok turistům příliš nepřál, o ústeckou převozní loď Marie s kapacitou 35 osob a povoleným plavebním dosahem dvacet kilometrů panoval i tak velký zájem. Přepravila 943 platících a nepočítaně neplatících dětí do šesti let. Spolu s nimi 201 bicyklů a kočárků. Je to o dvě stovky platících cestujících méně než v roce 2019, což však s největší pravděpodobností způsobila protipandemická opatření. „Proto se ústečtí radní rozhodli opětovně finančně podpořit a přidělili provozovateli Marie Ivo Jirouškovi dotaci 170 tisíc korun,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová.

Marie se bude plavit podél cyklostezky z Vaňova do Píšťan a zpět se zastávkami Vaňov, cyklokemp Brná, Dolní Zálezly, Církvice, Libochovany, Velké Žernoseky, Marina Píšťany. Cena jízdného se bude pohybovat od 10 Kč do 38 korun za osobu. Příplatek za psa, kočárek nebo jízdní kolo činí 15 korun. Děti do šesti let s doprovodem zdarma. Loď Marie vypluje v červnu a září pouze o sobotách, v červenci a srpnu i v úterý a v sobotu. „Když se první a třetí čtvrtek sejde víc než dvacet cestujících a dají týden dopředu vědět, zajistíme jazz band. Jinak narozeninové plavby, školní výlety, hodinové plavby pro školky a školy budou také,“ slíbil Jiroušek.