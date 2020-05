Do infrastruktury na jihočeském úseku šly loni investice ve výši zhruba 200 milionů korun. Návštěvníky čeká i několik novinek, jednou z nich bude i nová via ferrrata, zajištěná lezecká trasa na skále nad hladinou Hněvkovické přehrady u Purkarce.

Na vodu zatím mohla bez omezení vyrazit pouze soukromá plavidla, která nejsou omezena opatřeními v době nouzového stavu, která se vztahují na provozovatele lodní dopravy. „Jsme plně připraveni a čekáme jen na uvolnění opatření, abychom mohli spustit provoz na lodních linkách. Na letošní sezonu máme opět naplánované pravidelné plavby z Budějovic do Purkarce i plavby historickým centrem města na Malši a části Vltavy u soutoku nad Jiráskovým jezem,“ popisuje provozovatel lodí Jiří Borovka. „Rádi bychom zachovali uznávání předplatních kuponů MHD a IDS Jihočeského kraje, jako minulý rok. Uvažujeme i s rozšířením pravidelné linky ze Sokolského ostrova na Luční jez a vložení nových zastávek, např. v Havlindě nebo u Koh-i-nooru,“.

Na řeku na šlapadle nebo paddleboardu

Řeka není jen doménou linkových lodí, čím dál častěji jí využívají turisté i Budějčáci na veslicích, šlapadlech, paddleboardech a dalších menších plavidlech. K dispozici jsou jim půjčovny vybavení, například ta na slepém rameni Malše, které láká svou atmosférou a blízkostí centra Budějovic. Další je v Týně nad Vltavou nebo ve sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou, kde zaujme především pohled z řeky na místní dominantu, zámek Hluboká. „Nachystali jsme novou písečnou pláž, molo a dovybavili jsme půjčovnu plavidel. V areálu jsou například nové nafukovací trampolíny a spoustu další rodinné zábavy,“ vyjmenovává novinky manažer Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou Tomáš Petřík.

Na Vltavu vyplouvá každý rok víc a víc lidí. Jsou mezi nimi majitelé člunů, ale i turisté, kteří využívají možnosti plavidlo si pouze zapůjčit. K dispozici jsou různé typy, od malých člunů se závěsným motorem až po hausbóty, které si lidé pronajímají třeba na prodloužený víkend. „I letos očekáváme nárůst počtu proplavených lodí a osob přes komory na území destinace Budějovicko. Zájem o řeku každoročně roste a my tomu jako destinace jdeme naproti. Ať už propagací, nebo podporou investic do infrastruktury,“ říká David Šťastný, předseda destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, a dodává: „Kromě samotné plavby mají lidé možnost využít dalších aktivit podél řeky, například cyklostezku nebo vodní kanál v Českém Vrbném a navštívit atraktivity v blízkosti řeky. Ať už je to ZOO, zámky, restaurace, nebo krásná příroda.“ Ucelenou nabídku služeb na řece i kolem ní mezi Budějovicemi a Týnem nad Vltavou mapuje také projekt Stezka Vltavy. „Je to jeden z našich destinačních produktů turistického ruchu. Na webových stránkách stezkavltavy.cz je nabídka plavidel, půjčoven a vůbec všech aktivit na vodě, pěšky i na kole,“ popisuje David Šťastný.

Nová feráta i zázemí přístavu

Na řece se každoročně investuje do rozvoje infrastruktury. Ať jsou to velké stavební projekty, jako plavební komory a prohrábky, které podporují samotnou splavnost, nebo investice do vybavenosti podél řeky. Jednou z nich je i dodělávka vývěvy a výlevky pro odběr odpadních vod z plavidel ve sportovním přístavu v Hluboké nad Vltavou, kterou realizuje Ředitelství vodních cest České republiky. Navzdory aktuální COVIDové situaci běží také stavba nové feráty na skále nad řekou nedaleko Purkarce, která by měla být dokončena začátkem června. Zajištěnou trasu, kterou s potřebným vybavením zvládnou i návštěvníci bez horolezeckých zkušeností, bude možné navštívit přímo z řeky díky molu na jejím začátku.

„Všechny tyto atraktivity a vybavenost na řece jí zpřístupňují turistům. Inspirujeme se u podobných projektů v zahraničí, které jsou rozběhnuté mnoho let a představují komplexní produkt turismu. V řece vidíme obrovský potenciál pro náš region, který se za destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko snažíme rozvíjet,“ říká předseda společnosti David Štastný.