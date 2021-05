Opavsko a okolí je nicméně zatím nejzasaženějším místem v kraji. Vylité potoky a řeky hlásily ve čtvrtek večer Bohuslavice, Kobeřice, Ludgeřovice, Vřesina, Hať, Darkovičky i Šilheřovice. Tam voda řádila podruhé během dvou dní.

Řeka Opava v Děhylově na Opavsku dosáhla na první stupeň povodňové aktivity ve čtvrtek v jedenáct večer. Podle předpovědi by se mohla o víkendu přiblížit druhému stupni.

Na prvním stupni byla od včerejších 20.30 také Ropičanka v obci Řeka na Frýdeckomístecku. V noci na pátek mírně stoupala i hladina Olše v Českém Těšíně a ve Věřňovicích, Odra v Bohumíně, Ostravice v Ostravě a řeka Opava v Opavě. Na celém území Moravskoslezského kraje platí až do pátečních 18 hodin výstraha před vzestupem vodních toků.

Podle webu ČT24 očekává meteorolog ČHMÚ Miloš Dvořák, že na Opavsko přijdou ještě další srážky. „Už ale nebudou takové intenzity, ale je pravda, že povodí a půda už je podmáčená, takže stačí málo k tomu, aby se hladina zvedala,“ upozornil.

Jakartovice a další obce v okolí se ve čtvrtek večer ocitly v extrémním ohrožení.Zdroj: Deník/František Kuba

„V některých regionech napršelo za noc tolik, co za celý měsíc,“ upozornila v České televizi meteoroložka Barbora Tobolová. Vzestup vodních toků se podle ní dá očekávat v Beskydech. Na některých místech v kraji sice vyloženě neprší, ale mrholí a je zataženo. Deště by měly na území celé republiky ustávat během odpoledne, v našem kraji by ale mohlo pršet ještě večer.