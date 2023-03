Velký úspěch zaznamenal olomoucký podnik Long Story Short, který teď soutěží v televizní kulinářské show Polhreichův souboj restaurací. Do klání špičkových tuzemských podniků se dostal jako jediný z Moravy. Jeho tým soupeří s dalšími jedenácti top restauracemi z celé republiky a Zdeněk Pohlreich z nich vybírá ten nejlepší.

Restaurace Eatery & Bakery Long Story Short v Olomouci, březen 2023 | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Ve třetím dílu soutěže, který televize Nova odvysílala ve středu večer, obstál tým vyhlášené restaurace Long Story Short v zátěžovém testu Zdeňka Pohlreicha lépe než konkurenční podnik Sůl a řepa ze Strakonic.

Olomoucký tým tak postoupil do finálového souboje soutěže, kde se střetne s vítězi ostatních duelů výjimečných českých restaurací.

Zdeněk Pohlreich: Tradiční česká kuchyně to bude mít hodně složité

Pokrmy připravené v Long Story Short pro televizní duel Souboje restaurací hosty nadchly. Jeden z nich si na vepřovém kolenu s mangovým kari pochutnal natolik, že si jej vzápětí objednal znovu místo dezertu.

S výkonem olomouckého týmu byl spokojený také Zdeněk Pohlreich a tak rozhodně nešetřil chválou.

Co všechno náročné natáčení obnášelo a jak se tým Long Story Short na televizní soutěžní klání připravoval?

„Ve chvíli, kdy nás oslovili z produkce, jsme byli překvapení, protože jsme se sami nikam nepřihlásili. Nabídku na účast v pořadu jsme ale rádi přijali, byla to pro nás obrovská výzva. Řekli jsme si, že se do toho pořádně opřeme a společně všem ukážeme, co náš tým umí nejen v kuchyni, ale i na place,“ uvedla manažerka restaurace Zuzana Navrátil Ščučinská.

Natáčení pořadu proběhlo už před několika měsíci a olomoucký tým pod vedením šéfkuchaře a zároveň spolumajitele podniku Petra Heneše se v den D snažil neponechat nic náhodě. „Zastáváme heslo, že štěstí přeje připraveným, takže jsme se na všechny možné situace opravdu maximálně připravili, aby nás pak nic takzvaně nerozhodilo. Pro všechny to byla nová a zároveň hodně zajímavá zkušenost. Potěšilo nás, že pan Pohlreich ocenil jídla, která náš tým tehdy připravoval,“ dodala manažerka.

Popularita roste, rezervací přibývá

Okamžitě po odvysílání třetího dílu se podle ní zvedla nová vlna zájmu o Long Story Short. Stálí hosté restauraci dlouhodobě fandí, personálu i vedení podniku gratulují a podporu teď ještě více vyjadřují také na sociálních sítích.

„Samozřejmě se teď na nás obracejí noví zájemci o rezervaci a chtějí ochutnat naše speciality. Pro všechny hosty připravujeme spoustu zajímavých akcí. Tou nejbližší z nich je první jarní ramen, který proběhne už v sobotu 25. března na horní terase,“ uzavřela Zuzana Navrátil Ščučinská.

O podniku Long Story Short:

- zaměřuje se na moderní českou kuchyni s prvky Asie

- hlavním konceptem restaurace je sdílení jídla

- nabízí obědy, večeře a zážitkové večery pořádané pod názvem šéfkuchařský stůl

- v prodeji je sladké i slané pečivo, řemeslný chléb, dezerty a farmářské potraviny

- podnik provozuje podnikatelka Eva Dlabalová se spolumajitelem a finančním ředitelem Petrem Dlabalem a spolumajitelem a šéfkuchařem Petrem Henešem

- restaurace zahájila provoz v prosinci 2019 a hned v březnu 2020 musela kvůli covidu zavřít

- po dobu covidových opatření podnik fungoval díky výdejnímu okénku a přes e-shop

- již v roce 2017 byl v historickém areálu bývalé vojenské pekárny otevřen stylový hostel s kavárnou