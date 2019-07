Loni mu na ulici málem umrzly nohy. Bezdomovec získal zázemí v obecním bytě

Osmnáct let žil na ulici. Od července získal čtyřiašedesátiletý Brňan Alexander Ondráček byt díky projektu Housing First. „Někdy je to venku tak kruté, že je lepší, když si to normální člověk ani nepředstavuje. Teď se mi bydlí úžasně, jsem velmi spokojený,“ svěřuje se.

Jako mladý závodil v gymnastice, kulturistice i skocích do vody. Studoval na vysoké škole a pak podnikal. Po pracovním úrazu mu naskákaly dluhy, kvůli kterým přišel o střechu nad hlavou. Odstěhoval se do chaty, kde žil s dalšími bezdomovci. Když ji zničil výbuch propanbutanové lahve, začal se toulat ulicemi Brna. Nikdy nežebral, ale někteří lidé mu pomoc nabídli sami. „Jednou jsem seděl na zastávce trolejbusu a luštil sudoku. Přišla za mnou žena, která mi donesla křížovky, propisku a šest set korun. Stačil jsem jen vykulit oči a už byla pryč," vzpomíná Ondráček. Housing First - Bydlení především

- úkol: pomoc lidem bez domova

- jak: poskytnutí standardního bydlení v obecních bytech se sníženým nájemným, lidem zároveň pomáhají sociální pracovnice

- cílové skupiny: lidé bez domova ve špatném zdravotním stavu nebo s vážným duševním onemocněním, narkomani a alkoholici

- úspěšnost: vysoká, podle výzkumů pomůže osmi lidem z deseti

- úspěšnost: vysoká, podle výzkumů pomůže osmi lidem z deseti

- historie: metoda vznikla v 90. letech minulého století na území Spojených států amerických Před rokem v únoru mu dokonce omrzly nohy. „Kamarádovi je amputovali, to jsem nechtěl. Zatím ale žádná léčba nezabrala, zlepšuje se to v suchu a teple," popisuje své zdravotní potíže Brňan. Naději našel díky Housing First, kam ho před pár týdny po několika letech čekání vybrali. Důležitá je pro něj podpora sociálních pracovnic, které ho navštěvují několikrát týdně. Pomáhají mu vybavovat byt i vyřizovat běžné záležitosti. „Skvěle se o mě starají. Včera mi přinesly zrcadlo, abych se mohl oholit. Chci si koupit za pár stovek mobil a být s nimi ve spojení," plánuje Ondráček, kterému v domácnosti chybí už jen skříň na oblečení a pračka. Podobně jako on získalo smlouvu v obecním bytě se sníženým nájemným dalších dvaapadesát lidí z ulice. „Někteří si rychle po nastěhování našli práci a nájem si platí z výplaty. Pro stát je to výhodné, protože projekt snižuje i kriminalitu nebo třeba počet výjezdů sanitek," vysvětluje Alena Augustová z odboru sociální péče magistrátu. Podle ní projekt především slouží jako odrazový můstek k řešení dalších problémů. „Když nemá člověk bezpečný prostor a postel, není možné aby řešil například svůj zdravotní stav, závislosti nebo si hledal práci," vysvětluje sociální pracovnice. Zapojily se i neziskové organizace Do konceptu se zapojily i neziskové organizace. „Od drogově závislých máme na projekt velmi dobré ohlasy. Posunuli svůj život správným směrem," myslí si Petr Blažek z organizace Podané ruce. Projekt z evropských dotací začal v březnu 2017 a potrvá do roku 2020. Výsledky v Brně jsou podle ředitele Platformy pro sociální bydlení Víta Lesáka mimořádně příznivé. „Úspěšnost ve světě je kolem osmdesáti procent, v Brně přes devadesát. Přesto se brněnské vedení vyjadřuje rezervovaně. V září budou znovu hlasovat," tvrdí Lesák. LUCIE KOHOUTKOVÁ

