Studenti z Masarykovy univerzity chodí každý týden sbírat klíšťata. „Loni za hodinu nenašli téměř žádná. Letos jich nosí šedesát až sedmdesát za stejný čas,“ sdělila odbornice na klíšťata z Masarykovy univerzity Alena Žákovská. Parazity sbírají metodou vlajkování. Při té nastraží látku podobnou zvířecí srsti a klíšťata se z keřů i trávy na ni jednoduše přichytí.

Letošní počasí klíšťatům svědčí. „Často prší a teplota je pro ně ideální. Klíšťatům nic nebrání v tom, aby se množila, proto je jich tolik,“ informovala Žákovská. Loni bylo léto velmi teplé a suché, to jsou pro parazity nepříznivé podmínky.

Klíšťata se nejčastěji vyskytují v listnatých lesích. „Často se nachází i v parcích, zahradách a v porostech u vody,“ popsal na webu Český hydrometeorologický ústav.

Dále uvedli, že na území České republiky je v nadcházejících dnech stupeň klíšťové aktivity šest z deseti. Při pobytu v přírodě odborníci doporučují vždy používat repelent a po návratu se prohlédnout.

Pozor na rostoucí skvrny

Přisáté klíště vždy vyvolá nějakou reakci, většinou zarudnutí pokožky ve velikosti do pěti centimetrů, které může přetrvávat dva až tři dny. „Pokud se flek nezvětšuje, pravděpodobně se nejedná o boreliózu,“ upřesnili odborníci ze Státního zdravotního ústavu. Pokud se skvrna zvětšuje, přidají se teploty, únava či chřipkové příznaky, je nutné neprodleně navštívit lékaře.

Člověk by měl před i po odstranění klíštěte místo vydezinfikovat. Nejlépe parazita vytáhnout pinzetou. „Je nutné klíště odstranit co nejdříve. I za cenu toho, že při jeho odstranění dojde k přetržení a v ráně zůstane přední část těla. Po jeho odstranění je i nadále žádoucí zacházet s ním jako s potencionálně infekčním materiálem,“ upozornil Státní zdravotní ústav. Škůdce by neměl být drcen či mačkán. Nejjednodušším způsobem je klíště zabalit do papíru a následně zapálit.

KAROLÍNA LUNDOVÁ

ONDŘEJ MAREČEK