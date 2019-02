Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vrátila svým klientům přes 422 milionů korun. Jde o skoro 426 tisíc lidí, kteří v minulém roce překročili tzv. ochranný limit, což znamená, že za započitatelné doplatky na léky zaplatili v lékárnách více, než kolik tento limit stanoví. To znamená částku přesahující tisíc korun za rok.



Vrácený objem peněz oproti roku 2017 enormně vzrostl, konkrétně o téměř 350 milionů korun, což představuje 466 %. Způsobila to výrazná změna ochranného limitu, který byl předloni pět tisíc. Tehdy ho překročilo 60 tisíc klientů, kterým VZP vracela.



ZMĚNA LIMITU

Do předloňska platil pětitisícový limit, pro děti a seniory nad 65 let byl poloviční – 2,5 tisíce korun. To se ale loni zásadně změnilo – limit byl pro děti do 18 let a seniory mezi 65 a 70 lety nastaven na jeden tisíc korun. Senioři nad 70 let jsou na tom ještě lépe, protože co vydají za započitatelné doplatky na léky nad 500 korun během roku, jim VZP vrací jako všem poštovní poukázkou či na bankovní účet.



POMOC STARŠÍM

„Ukázalo se, že loňská změna ochranného limitu pomohla těm nejpotřebnějším,“ poukazuje mluvčí VZP Oldřich Tichý na skutečnost, že přes 85 % z klientů, kteří se radovali z přeplatku, byli lidé nad 70 let.

V Jihočeském kraji VZP potěšila 25 385 klientů, kterým zaslala přeplatek za léky v celkové výši přes 26 milionů korun. V průměru dostal každý z nich 1027 korun.



Iveta Weberová z Českých Budějovic je klientkou VZP, ale o limitu a vracení překročené částky neví. „Možná proto, že léky pravidelně neužívám,“ míní.



Naproti tomu Hanka Němcová z krajského města ve středu ze schránky vytáhla poštovní poukázku od VZP na 168 korun pro 76letého manžela. „To je poprvé, co mu přišly zpět peníze,“ diví se Hanka Němcová. Pro jejího muže VZP stanovila limit 500 a pro ni 1000 korun.



Přeplatek za léky vrací VZP poštovní poukázkou nebo na účet. Bankovní převod je výhodnější pro pojišťovnu i klienta – nemusí pro peníze na poštu.