„Na přesné číslo si bohužel budeme muset ještě chvíli počkat. V průběhu prosince došlo ke kolapsu vstupenkového a pokladního počítačového systému a my v tuto chvíli nemáme přístup k přesným datům. Na nápravě intenzivně pracujeme,“ vysvětlil ředitel zoo David Nejedlo.

Podle mluvčí zahrady Barbary Tesařové ale odhadované propočty už teď ukazují, že výsledné číslo bude o zhruba třicet tisíc vyšší než v předchozím roce. Pro libereckou zoo je počet návštěvníků stěžejní položkou v rozpočtu. „Jsme příspěvková organizace a výnosy ze vstupného jsou v plné výši vždy použity na provoz a zajištění chodu zoo,“ ubezpečila Tesařová.

Za vyšším počtem příchozích podle ní bylo nejen příznivé počasí, ale také nový výhodný systém permanentek, který zoo zavedla hned začátkem roku. „Jen těch nepřenosných se loni prodalo více než tři tisíce kusů,“ dodala mluvčí.

Zoo ale lákala i na nové přírůstky, k těm nejvyhledávanějším doteď patří mláďata lvů berberských, která se narodila na začátku května. Velkým úspěchem byl ale i odchov dvou ptáčat orlosupů bradatých.

„V loňském roce u nás přišlo na svět celkem 86 mláďat. Nejvíce z nich bylo opět na úseku kopytníků, a to například ve stádu ohrožených sambarů skvrnitých, uriálů bucharských, oslů somálských nebo žiraf Rothschildových,“ vyjmenoval zoolog Jan Hanel, podle kterého se liberecké zoo daří naplňovat své poslání a svým chovem se podílí na záchraně vymírajících druhů.

Dočasný azyl

Zájem vzbudilo loni i umístění dalších dvou bílých tygrů, a to necelý rok poté, co liberecká zahrada oznámila, že vážně uvažuje o konci chovu této zvláštní formy tygra indického. Obě tygřice však našly v Liberci jen dočasný azyl poté, co byly odebrány majiteli Českou inspekcí životního prostředí za to, že nedoložil jejich původ.

Liberecká zoologická zahrada je nejstarší v celé republice. Loňský rok si měla připomenout stoleté výročí, jak ale badatelé objevili, ve skutečnosti je ještě o patnáct let starší. „Nepříjemná zápletka nakonec zvýšila zájem o naši zahradu možná více než samotné stoleté výročí a o kuriózních oslavách se dozvěděla celá republika,“ dodala Tesařová na závěr.