Bomba v chemičce ho nezneklidňuje. „Za mě dobrý, strach nemám. Mají to tam zajištěný,“ říká 66letý starousedlík. Do služby nastoupil v šest hodin, ale sekat trávu ještě nemohl. „Lidi ještě spí,“ vysvětluje.

„Já se asi nebojím, oni přece vědí, co dělají. To máte jako s lékaři, když je nějaký problém, také se na ně spoléháte,“ tvrdí na liduprázdné ulici 57letá Jana. Myslí hlavně na pyrotechniky, kteří budou u bomby. „Oni jsou nejvíc ohrožení. A mají své rodiny,“ připomíná.

Důvěra v pyrotechniky

Třiadvacetiletý Jaromír z Litvínova přijíždí brzy ráno do Louky na kole. Pracuje jako skladník ve firmičce, která leží v jižním cípu obce. Odtud je to do chemičky kousek. I Jaromír ale vypadá, jako by se nic nedělo.

„Jsem v pohodě. Není to poprvé, ani naposled, co se děje. Chemička byla za druhé světové války dost bombardovaná,“ tvrdí. Je přesvědčen, že řízený odpal nevybuchlé pumy proběhne hladce, bez velkých škod a vše se brzy zase vrátí do normálu.

„Jsem v klidu, věřím jim, i když chyba se stát může. Je to ale i v jejich zájmu, aby vše dobře dopadlo,“ potvrdil všeobecnou důvěru v pyrotechniky další obyvatel Louky, který po sedmé hodině venčil psa poblíž nádraží.

Také podle starosty Louky Romana Duba nejsou místní obyvatelé vystresováni. Pomohlo informování o situaci. „Zatím je pohoda a klid,“ konstatoval. Obecní dobrovolní hasiči jsou přesto ve střehu. „Kdyby byl nějaký problém, jsme s hasiči připraveni vyrazit,“ dodal starosta.

Policie se na řízený odpal pumy připravuje přes týden. Ta obsahuje přibližně 100 kilogramů výbušniny. „Chtěli bychom uklidnit obyvatele přilehlých měst a obcí, že výbuch letecké pumy je nijak neohrozí,“ uzavřela mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová.