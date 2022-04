OBRAZEM: Na zámku v Lysicích objevili při obnově zahrady historický sklep

„V posledních letech se dostávají do krajských muzeí opravdu mimořádné historické poklady,“ podotkl náměstek hejtmana Roman Línek.Náhodně objevený poklad z Jevíčska tvoří stříbrné a menší počet zlatých mincí, a to z velkého území od Benátek po Litvu, od Nizozemí po Sedmihradsko. Poklad představí v Regionálním muzeu výstava, jejíž vernisáž se koná v pátek 29. dubna v 17 hodin.

Ve středu 11. května od 17 hodin se bude konat přednáška o pokladu. Zajímavé informace spojené s nalezením depotu a průběhem archeologického výzkumu představí archeoložka Regionálního muzea v Litomyšli Jana Němcová. O mincích samotných promluví numizmatička Moravského zemského muzea v Brně Dagmar Grossmannová.



Nejde o jediný poklad v Pardubickém kraji. Na pardubickém zámku byl nedávno zpřístupněn tzv. poklad století. Ten byl objevený v roce 2015 u Chýště na Pardubicku. Obsahuje 1669 mincí a mincovních zlomků přibližně z 10. století, za které by se tehdy dala vyzbrojit armáda. Oproti tomu je poklad z Jevíčska menší kupní hodnoty, ale co se týká počtu nalezených mincí, je mnohem rozsáhlejší. V podstatě lze říci, že je to nejpočetnější mincovní nález v našem kraji v tomto tisíciletí. Nálezce si zažádal o odměnu, takže k tomu bylo zahájeno řízení na krajském odboru kultury, sportu a cestovního ruchu.